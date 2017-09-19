بالفيديو: منحرف يتمكن من الهرب من قبضة امنيين بعد القبض عليه

Mardi 19 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-19 19:43:27

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لهروب احد المنحرفين من سيارة شرطة بعد القبض عليه في "سيدي حسين السيجومي" بالعاصمة اثر تعمده القيام " ببراكاج".وقام افراد الامن بمحاولة شل حركة المنحرف ومن ثمة وضعه في السيارة لكن دون جدوى حيث انه تمكن من الهروب.