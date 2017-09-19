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بالفيديو: منحرف يتمكن من الهرب من قبضة امنيين بعد القبض عليه
Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات
- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لهروب احد المنحرفين من سيارة شرطة بعد القبض عليه في "سيدي حسين السيجومي" بالعاصمة اثر تعمده القيام " ببراكاج".
وقام افراد الامن بمحاولة شل حركة المنحرف ومن ثمة وضعه في السيارة لكن دون جدوى حيث انه تمكن من الهروب.
Publié le:2017-09-19 19:43:27
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commentaires pour l'article 147927
Sarih
(Tunisia)
|
Mardi 19 Septembre 2017 à 20h 15m |
يطيح سعدكم يا طحانة واحد يعفس فيكم ويفصع مالا حاكم
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