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بالفيديو: منحرف يتمكن من الهرب من قبضة امنيين بعد القبض عليه

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لهروب احد المنحرفين من سيارة شرطة بعد القبض عليه في "سيدي حسين السيجومي" بالعاصمة اثر تعمده القيام " ببراكاج".

وقام افراد الامن بمحاولة شل حركة المنحرف ومن ثمة وضعه في السيارة لكن دون جدوى حيث انه تمكن من الهروب.




Publié le:2017-09-19 19:43:27

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147927

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 19 Septembre 2017 à 20h 15m |           
يطيح سعدكم يا طحانة واحد يعفس فيكم ويفصع مالا حاكم



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