سهام بادي: يزوجون بناتنا لليهودي وللمسيحي ويفتون في شرع الله

وقالت سهام بادي في تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك " من وحي القهوة الصباحية
يأجلون الانتخابات البلدية، يصادقون على قانون المصالحة، يزوجون بناتنا لليهودي و المسيحي يفتون في شرع الله دون اجتهاد أهل العلم والاختصاص. يضايقون من لا يواليهم في التشغيل والعديد من الاستحقاقات. يطردون ضيوفنا من المفكرين والباحثين ، يضعون يدهم على الإعلام ، يطوعون وزارة الداخلية لخدمة مصالحهم بعد أن بحت الحناجر في المطالبة بتحييد وزارات السيادة ..هذه البداية ومازال مازال ..وهل بعد هذه الردة من ردة؟ صباحكم قهوة سكر زيادة حتى لا نجد المرارة في المذاق ..
Publié le:2017-09-19 12:44:59
Par:moezz (Tunisia )
Sur: علي العريض مغازلا السبسي: الرئيس نجح في تبديد الإشاعات والشبهات التي تفنن البعض في الترويج لها