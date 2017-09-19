Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Balach Tiboussni  
Politique

سهام بادي: يزوجون بناتنا لليهودي وللمسيحي ويفتون في شرع الله

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - انتقدت الوزيرة السابقة سهام بادي بعض القرارات الأخيرة على غرار إلغاء المنشور 173 الخاص بمنع زواج المسلمة بغير المسلمين إضافة الى إقرار قانون المصالحة الاقتصادية.
وقالت سهام بادي في تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك " من وحي القهوة الصباحية
يأجلون الانتخابات البلدية، يصادقون على قانون المصالحة، يزوجون بناتنا لليهودي و المسيحي يفتون في شرع الله دون اجتهاد أهل العلم والاختصاص. يضايقون من لا يواليهم في التشغيل والعديد من الاستحقاقات. يطردون ضيوفنا من المفكرين والباحثين ، يضعون يدهم على الإعلام ، يطوعون وزارة الداخلية لخدمة مصالحهم بعد أن بحت الحناجر في المطالبة بتحييد وزارات السيادة ..هذه البداية ومازال مازال ..وهل بعد هذه الردة من ردة؟ صباحكم قهوة سكر زيادة حتى لا نجد المرارة في المذاق ..




Publié le:2017-09-19 12:44:59

  
  
  
  
rtt-ec10394dc69512fbb2951ad967dc89ad-2017-09-19 12:44:59





0 de 0 commentaires pour l'article 147896



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13140,3

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,90812 DT        1$ =2,45248 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1371,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147896 1261|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires