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Sécurité

الحرس الوطني ينشر فيديو لعملية اسعاف ارهابي بعد اصابته بجروح في جبل سمامة

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - استعرض الناطق الرسمي باسم قوات الحرس الوطني خليفة الشيباني يوم الاثنين 18 سبتمبر خلال استضافته في برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي احدى العمليات النوعية التي قامت بها قوات الحرس في جبل سمامة يوم 8 أوت الفارط وأفضت الى القبض على الارهابي خير الدين البرهومي حيّا.

ويظهر شريط الفيديو الذي بثته القناة الكمين المحكم الذ أعدته قوات الحرس الوطني من أجل القبض على الارهابي.
ويظهر الفيديو اسعاف قوات الحرس الوطني للارهابي المقبوض عليه بعد اصابته بجروح.


وقال العميد خليفة الشيباني أن اسعاف الارهابي قبل اجلاءه والقبض عليه حيّا تمثل رسالة لمن يتشادقون بحقوق الانسان ويتهمون قوات الأ من بعدم التقيّد بها.

Publié le:2017-09-18 22:20:34

  
  
  
  
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