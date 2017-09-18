محمد بن سالم: راودتني فكرة النزول للشارع مع ''مانيش مسامح'' للتظاهر ضد قانون المصالحة

Lundi 18 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-18 12:26:54

- كشف القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في حوار عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" انه راودته فكرة النزول للشارع للمشاركة في مظاهرات " مانيش مسامح" الرافضة لقانون المصالحة الاقتصادية.وأضاف محمد بن سالم " عبرت عدة مرات عن رفضي للقانون والاستعجال في المصادقة عليه رغم رفض التونسيين له.وتابع محمد بن سالم " القانون سيثير الفتنة والانقسام بين التونسيين في مرحلة تحتاج الى لحمة وطنية.وقد نفذ ظهر السبت، نشطاء حملة "مانيش مسامح" من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، الرافضة لقانون المصالحة في المجال الاداري، مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة لكل من حركتي نداء تونس والنهضة، ذهبوا الى حد المناداة باسقاط منظومة الحكم الحالية.و شارك في هذه المسيرة عدد من رؤساء الأحزاب، على غرار حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب ومحمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي وزهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي.