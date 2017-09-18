قيس سعيد: تونس تعيش أيلول الأسود في تاريخ القانون الدستوري بسبب قانون المصالحة الاقتصادية

وأضاف قيس سعيد لإذاعة " اكسبرس اف ام " النواب تنكروا للشعب التونسي بعد اقرار قانون تشوبه عدة اخلالات وتجاوزات.
واوضح قيس سعيد ان مجلس نواب الشعب لا يمكن أن يقوم بدورة برلمانية استثنائية باعتبار أنه في حالة انعقاد دائم استجابة لمقتضيات قانون الطوارئ وهو ما ينص عليه الدستور في فصله 80.
وأكد استاذ القانون الدستوري أن هناك مسّا واضحا للفصل 110 من الدستور إذا تم إحداث الهيئة التي ستنظر في القضايا المرفوعة ضد الموظفين الذين شملهم قانون المصالحة والتي نص عليها القانون على مستوى تركيبتها واختصاصاتها والإجراءات التي سيتم اتباعها، مشيرا إلى أن ذلك فيه خرق واضح لمبدأ التقاضي على درجتين حسب ما ينص عليه الدستور في الفقرة 2 من الفصل 108.
Publié le:2017-09-18 00:14:53
Par:mah20 (France )
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