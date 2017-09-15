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سامية عبو تحضر حفل زواج جريح ثورة مقعد
Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات
- حضرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو حف زواج الشاب " رشاد العربي" جريح الثورة الذي أصابته رصاصة إبان الثورة التونسية ما جعلته مقعدا على كرسي متحرك.
وقد اثار الزواج الإعجاب خاصة وان الشاب " رشاد" لم يفقد الامل وواصل حياته كما ان زوجته بقيت وفية له رغم جروحه.
Publié le:2017-09-15 12:54:15
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commentaires pour l'article 147740
Mahdibey
(Tunisia)
|
Vendredi 15 Septembre 2017 à 14h 23m |
مرا تقوم بالواجب. شكرا
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Hamedmeg
(Tunisia)
|
Vendredi 15 Septembre 2017 à 13h 33m |
في عوض إللي مشاتلو باش تتصور معاه ، عاونتو شوايا بالملاين إللي تاخو فيهم على ظهرو، باش يعمل العملية و يولي يمشي على ساقيه و هكاكة تمشي و تفرحلو و ترقص معاه وهو واقف على ساقيه موش مقعد ، هو يسخف و هي تزيد في الشعبوية متاعها على ظهرو،
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