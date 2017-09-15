سامية عبو تحضر حفل زواج جريح ثورة مقعد

Vendredi 15 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-15 12:54:15

- حضرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو حف زواج الشاب " رشاد العربي" جريح الثورة الذي أصابته رصاصة إبان الثورة التونسية ما جعلته مقعدا على كرسي متحرك.وقد اثار الزواج الإعجاب خاصة وان الشاب " رشاد" لم يفقد الامل وواصل حياته كما ان زوجته بقيت وفية له رغم جروحه.