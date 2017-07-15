سامية عبو لسميرة مرعي: اذكّرك بشعبويتك تجاه ''صباط سهام بادي''

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 18:20:36

- أفادت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة اليوم السبت خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن 200 ملف فساد حاليا تحت أنظار مختلف الهياكل التفقدية الطبية والصيدلانية والادراية والمالية، أحيل العديد منها على أنظار دائرة الزجر المالي والقضاء.وفي ردها على تساؤل حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص مختلف هذه الملفات، أكدت مرعي أن كل الأشخاص المعنيين بهذه الملفات وقع ايقافهم عن العمل، مؤكدة أن العديد من المبلغين عن شبهات فساد ثبت تورطهم في أخرى ولم يكن تبليغهم عن تلك التجاوزات إلا للتغطية على الأعمال التي كانوا يقومون بها، حسب قولها.وقد استأثر ملف الفساد في القطاع الصحي بحيز هام من الأسئلة الشفاهية التي وجهها أعضاء من مجلس نواب الشعب، إلى وزيرة الصحة خلال جلسة عامة تواصلت على مدى ست ساعات، حيث أثار عدد من المتدخلين تجاوزات يأتيها بعض الأطباء العاملين في القطاع العام على غرار تقاضي طبيب بجهة القيروان، حسب النائب طارق الفتيتي، مقابلا ماديا من أجل تقديم المواعيد التي يكون قد تعمد تأجيلها مسبقا إلى آجال تتجاوز الثلاثة أو أربعة أشهر.وأكدت النائبة سامية عبو ان هذا التجاوز قام به أيضا أطباء في جهة نابل، حيث عمدت طبيبة مختصة في طب النساء والتوليد الى توجيه مريضاتها إلى إحدى المصحات الخاصة لتوليدهن وتلقي مقابل ثلاث عيادات خاصة مسبقا، تجريها عليهن لاحقا في المستشفى العمومي، وفق روايتها.وأضافت عبو أن طبيبا آخر في اختصاص الجراحة العامة يباشر بالمستشفى الجهوي بقرمبالية وردت فيه عديد الشكايات من أجل تقاضي مقابل مادي لفائدته على عمليات جراحية يجريها بالمستشفى العمومي في مخالفة تامة للقانون بالإضافة إلى تسليمه شهادات طبية على سبيل المجاملة بمقابل مادي.وقالت عبو إن "هذه الحالة ليست فريدة حيث عمد سابقا، طبيب متحيل من ولاية باجة قد وقع عزله، على افتعال عمليات جراحية وهمية لمرضاه بمقابل مادي لفائدته وتركيب آلات تعويض بأضعاف ثمنها مما أثقل كاهل المريض والصناديق الاجتماعية".كما عبرت سامية عبو عن اندهاشها من رد وزيرة الصحة التي أجابت على مداخلتها قائلة " نحن ضد الفساد " وانتي عاملة روحك ما فيبالكش.وقد ردت سامية عبو قائلة " شنيا الى مافيبالكش توا هاذي إجابة وزيرة في حكومة محترمة مضيفة " المعلومات التي املكها يجب ان يرد عليها بكل احترام.كما رفضت سامية عبو اتهامها بالشعبوية من قبل الوزيرة قائلة " ماتشكرليش روحك وعندما تتحدثين عن الشعبوية اذكرك بشعبويتك تجاه " صباط سهام بادي" وتشكيل لجنة لمسائلتها زمن الترويكا.