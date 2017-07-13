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Economie

صحيفة ''the sun'' البريطانية: سياح بريطانيا يعودون الى تونس

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - أكدت صحيفة "الصن " البريطانية في تقرير لها يوم الاربعاء 12 جويلية أن العديد من السياح البريطانيين اختاروا هذا العام تونس لقضاء عطلتهم الصيفية رغم تحذيرات وزارة الخارجية من التحول اليها.

وقالت الصحيفة " ذكرى الهجوم الإرهابي عام 2015 على نزل امبريال بسوسة لم تمنع العديد من البريطانيين من اختيار الوجهة التونسية خاصة في ظل الاسعار المغرية التي تقدمها النزل مشيرة الى ان العديد من السياح البريطانيين يتجاهلون تحذيرات دولتهم من زيارة تونس وأنهم يحصلون على تذاكر سفر عبر وكالات اسفار فرنسية وألمانية التي لا يمنع بلداهما زيارة تونس.

وأوضحت الصحيفة أن اغلب رحلات السياح البريطانيين تنطلق من مطار " هيثرو" وأن بامكانهم حجز غرف بنزل تونسية من فئة 4 و5 نجوم انطلاقا من بريطانيا بما يناهز 35 جنيه استرليني لليلة الواحدة.

وعبر السياح للصحيفة عن سعادتهم بقضاء ايام بنزل مثل " مرحبا بيتش" و"قصر حنبعل" ونزل "فينيسيا" مشيرين بانهم تمتعوا خلال اقامتهم بخدمات من الدرجة الاولى بين العلب الليلية وملاعب التنس ومراكز الاستشفاء بـ 32 جنيه استرليني لغرف تضم الواحدة منها سريرين.

كما أكّد السياح أنهم راضون عن حسن الاستقبال الذي حظيوا به أينما حلوا سواء على مستوى الرعاية أو اختبار فطور الصباح أو المسبح والمطعم أو التنشيط.
وقال اغلب السياح البريطانيين انهم عائدون الى تونس في المواسم المقبلة.

Publié le:2017-07-13 12:05:43

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1 de 1 commentaires pour l'article 145227

Pele70  (Switzerland)  |Jeudi 13 Juillet 2017 à 12h 57m |           
Et les tunisiens sur place combien coûte leurs vacances avec les mêmes prestations...



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