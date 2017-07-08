زياد الهاني: أدعو أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للحج نيابة عن كل التونسيين

وقال زياد الهاني " انه من الممكن ان يتحول مفتي الجمهورية وحده للبقاع المقدسة للقيام بالحج بالنيابة عن التونسيين".
ودون الهاني في صفحته ما يلي " 150 مليون دينار على الأقل من العملة الصعبة التي ستذهب للسعودية كي تتولى إحالتها إلى ترامب، تونس أولى بها!!
الحسبة بسيطة: تكلفة الحج هذه السنة 9500 دينار للحاج الواحد. وإذا اعتبرنا أن كل حاج سيحمل معه على الأقل نصف المنحة السياحية المسموح بها، أي 3000 دينار، فذلك يعني أن الحاج الواحد سيتكلف بمبلغ 12500د.
وباعتبار أن لنا 11500 حاج ضمن الكوتا الرسمية، فذلك يعني أنهم سيتسببون للدولة التي يعاني اقتصادها وينهار دينارها، في نزيف من العملة الصعبة لن يقل عن 150 مليار!!
فأيهما أولى وأقرب لتقوى اللّه: أن تذهب هذه الأموال إلى آل سعود الذين سيصرفونها على بذخهم ويدفعونها جزية لترامب حفاظا على عرشهم، أم تبقى في تونس لدفع التنمية وخلق مواطن الشغل للشباب اليائس العاطل عن العمل؟
أقترح على الدولة أن تتخذ قرارا شجاعا بجمع أموال الحج لهذه السنة لإنفاقها على تنمية المناطق المحرومة، مقابل أن يتحول مفتي الجمهورية وحده للبقاع المقدسة ويحج نيابة عن كل الحجاج الذين أنفقوا أموالهم في الخير وفي إغاثة المحرومين من بني وطنهم، ولهم في ذلك خير ثواب ومنزلة عند الرحيم العزيز المقتدر.
Publié le:2017-07-08 12:20:58
Par:hamedmeg (Tunisia )
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