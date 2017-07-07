القيروان: وفاة رضيعة غرقا في ''سطل ماء''

Vendredi 07 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 22:07:30

- توفيت مساء يوم الجمعة 7 جويلية 2017 بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان , رضيعة عمرها 13 شهرا نتيجة سقوطها في سطل من الماء ...المصدر: موزاييك