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القيروان: وفاة رضيعة غرقا في ''سطل ماء''
Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات
- توفيت مساء يوم الجمعة 7 جويلية 2017 بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان , رضيعة عمرها 13 شهرا نتيجة سقوطها في سطل من الماء ...
المصدر: موزاييك
Publié le:2017-07-07 22:07:30
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