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خمودة: وفاة 4 من عائلة واحدة في حادث مرور مروع
Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات
- توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة اليوم الجمعة 7 جوان في اصطدام سيارة خفيفة بسيارة اخرة نوع " ديماكس" في منطقة خمودة من ولاية القصرين.
كما ادى الحادث الى إصابة عدد اخر من المواطنين تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين.
وقد تسببت السرعة المفرطة والتجاوز غير القانوني في الحادث المريع.
Publié le:2017-07-07 18:18:58
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