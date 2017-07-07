خمودة: وفاة 4 من عائلة واحدة في حادث مرور مروع

Vendredi 07 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 18:18:58

- توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة اليوم الجمعة 7 جوان في اصطدام سيارة خفيفة بسيارة اخرة نوع " ديماكس" في منطقة خمودة من ولاية القصرين.كما ادى الحادث الى إصابة عدد اخر من المواطنين تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين.وقد تسببت السرعة المفرطة والتجاوز غير القانوني في الحادث المريع.