محسن مرزوق: عوض الدعوة الى الغاء عرض بوجناح يجب علينا توسيمه وتكريمه

وقال محسن مرزوق " ميشال بوجناح مواطن تونسي دافع عن تونس في كل الفضاءات الإعلامية العالمية، موظفا شهرته الدولية، وكان كل ما تحدث عن تونس تسبق دموعه كلماته، وفي الماضي كانت له مشاركات سينمائية تونسية أحبها الجمهور التونسي وأحبه ".
وأضاف محسن مرزوق "البعض من نخبنا تقدم درسا جديدا في الحقد والجحود والاستخفاف بالمصلحة الوطنية، بحجة دعم زائف أهوج للقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا جميعا".
وتابع محسن مرزوق "عندما يكون بوجناح بيننا يجب أن يوسم ويكرم، فما فعله من أجل تونس لم تفعله أضعاف أضعاف الأصوات الجاحدة التي ترتفع ضده وهي في الواقع ترتفع ضد مصلحة تونس".
Publié le:2017-07-05 17:25:46
Par:kamelwww (France )
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