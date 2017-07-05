Radio Babnet Tunisie  On Air: Al Jessmi - Shufi shmoukhi  
Politique

محسن مرزوق: عوض الدعوة الى الغاء عرض بوجناح يجب علينا توسيمه وتكريمه

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - استنكر الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم الاربعاء 5 جويلية من خلال تدوينة نشرها عرى صفحته الرسمية بالفايسبوك الدعوات الى الغاء عرض الكوميدي الفنرسي من أصل تونسي ميشال بوجناح.

وقال محسن مرزوق " ميشال بوجناح مواطن تونسي دافع عن تونس في كل الفضاءات الإعلامية العالمية، موظفا شهرته الدولية، وكان كل ما تحدث عن تونس تسبق دموعه كلماته، وفي الماضي كانت له مشاركات سينمائية تونسية أحبها الجمهور التونسي وأحبه ".
وأضاف محسن مرزوق "البعض من نخبنا تقدم درسا جديدا في الحقد والجحود والاستخفاف بالمصلحة الوطنية، بحجة دعم زائف أهوج للقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا جميعا".
وتابع محسن مرزوق "عندما يكون بوجناح بيننا يجب أن يوسم ويكرم، فما فعله من أجل تونس لم تفعله أضعاف أضعاف الأصوات الجاحدة التي ترتفع ضده وهي في الواقع ترتفع ضد مصلحة تونس".




Publié le:2017-07-05 17:25:46

rtt-51d918650aaf322bd4f335045ccc104b-2017-07-05 17:25:46
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 144908

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 17h 37m |           
تدوينة موجهة نحو المسؤول الكبير ولا تهتم بالداخل حتى ولو كانت أصوات أصدقاء النافورة الذين تلوثت دمائهم باللون الأسود *



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,2

  • (04 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77607 DT        1$ =2,45109 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04 juil)   253,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144908 951|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires