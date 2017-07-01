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Politique

جوهر بن مبارك: وزيرة السياحة تبيض الفساد وتدافع عن الفاسدين

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - اتهم المحلل السياسي ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك في مداخلة في قناة حنبعل وزيرة السياحة " سلمى اللومي" بمحاولة تبييض الفساد والدفاع عن الفاسدين فيما يتعلق " بملف ميناء قمرت ".

واضاف جوهر بن مبارك " المكلف بنزاعات الدولة فتح بحثا في المسالة في حين ان الوزيرة تنكر كل الدلائل وتقول ان الملف " نظيف" وهذا تناقض داخل الدولة.
وتابع جوهر بن مبارك " نريد ايضاحات حقيقية حول عدة ملفات ونريد من الدولة ان لا تكون متناقضة في ملف مكافحة الفساد.

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وكانت حملة "مانيش مسامح" وشبكة "دستورنا"، أعلنتا أنهما ستتقدمان للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "لرفع شكايات ضد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي ووزير السياحة والمديرين العامين للوكالة العقارية للسياحة وللديوان الوطني للسياحة ورئيس بلدية المرسى، الذين شغلوا هذه المناصب في 2007، بسبب تورطهم في ملف فساد يهم أرضا عقارية بضاحية قمرت ".




Publié le:2017-07-01 13:39:39

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