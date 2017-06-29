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صفاقس: شاب في حالة سكر يهاجم مسجدا ويمزق المصاحف

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - تمكن رواد جامع سيدي علي الكراي بصفاقس من القاء القبض على شاب في حالة سكر واضح وهو يقوم بالاعتداء على المصلين وتمزيق المصاحف.

وقد سلم المصلون "الشاب" بعد القبض عليه الى الوحدات الامنية التي حضرت على عين المكان وقامت بنقله للتحقيق معه.




Publié le:2017-06-29 12:46:47

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1 de 1 commentaires pour l'article 144648

Lahache  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 13h 03m | Par           
أي وينكم أصاب الحريات و الدفاع على الحقوق و دعاء التقدم و ووو



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