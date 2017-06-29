صفاقس: شاب في حالة سكر يهاجم مسجدا ويمزق المصاحف

Jeudi 29 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 12:46:47

- تمكن رواد جامع سيدي علي الكراي بصفاقس من القاء القبض على شاب في حالة سكر واضح وهو يقوم بالاعتداء على المصلين وتمزيق المصاحف.وقد سلم المصلون "الشاب" بعد القبض عليه الى الوحدات الامنية التي حضرت على عين المكان وقامت بنقله للتحقيق معه.