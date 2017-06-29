On Air: Abdelhalim Hafed - Eeh Zanby eeh
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Régions
صفاقس: شاب في حالة سكر يهاجم مسجدا ويمزق المصاحف
Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات
- تمكن رواد جامع سيدي علي الكراي بصفاقس من القاء القبض على شاب في حالة سكر واضح وهو يقوم بالاعتداء على المصلين وتمزيق المصاحف.
وقد سلم المصلون "الشاب" بعد القبض عليه الى الوحدات الامنية التي حضرت على عين المكان وقامت بنقله للتحقيق معه.
Publié le:2017-06-29 12:46:47
rtt-85d8cf7fd75ecade9cebb1635a7d121d-2017-06-29 12:46:47
Tweeter
1
de
1
commentaires pour l'article 144648
Lahache
(Tunisia)
|
Jeudi 29 Juin 2017 à 13h 03m | Par
أي وينكم أصاب الحريات و الدفاع على الحقوق و دعاء التقدم و ووو
Alerter
En continu
13:39
المكي: رجال أعمال ارتبطوا ببن علي لم تطلهم ي
13:35
لقيت صورته شعبية كبيرة: وزارة الداخليّة تعرّف
13:04
ضعف نتائج التفويت في الأملاك المصادرة يحمل ا
13:01
3497 تلميذا يلتحقون بالمدارس الإعدادية النموذ
12:53
مسؤول في شبكة ''الجزيرة'': مستمرون في سياستنا
12:50
صخر الماطري يتحصّل على الجنسية السيشالية
12:46
صفاقس: شاب في حالة سكر يهاجم مسجدا ويمزق المص
12:44
انس جابر تتاهل الى الدور الثالث من تصفيات دور
12:31
أمان بنك : تداول الأسهم الجديدة بالبورصة ابت
12:24
حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة
12:15
قريبا ميثاق شرف لتنظيم قطاع استطلاعات الرأي و
11:53
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
11:51
الهيئة المديرة للنادي الافريقي تنسحب من ادار
10:52
انيس بن حتيرة يدعم ماليا مركزا صحيا بالمطوية
10:42
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في ال
10:36
اضراب عام حضوري للمحامين الاربعاء القادم
10:30
الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابية تونسية م
10:26
فيفا يؤكد إقامة مونديالي روسيا وقطر في موعديه
10:04
اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايتي
09:22
الصحبي بن فرج: ملف سليم الرياحى قضائي بحت ولا
06:50
Météo: Prévisions pour jeudi 29 Juin 2017
00:39
مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت الكبير ..
Hier 22:38
تشيلي تزيح البرتغال من كأس القارات بركلات الت
Hier 22:05
بلدية صفاقس ترفع اكثر من الف طن من الفضلات خ
Hier 21:40
هآرتس: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة
Hier 21:13
مسؤول قطري: سنلجأ لمكتب محاماة سويسري للمطالب
Hier 21:09
نقابة أعوان مجلس النواب تعبر عن رفضها لتنقيح
Hier 20:37
تفكيك عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية و
Hier 20:28
وزير الخارجية يعلن اعتزام ''الخطوط التونسية''
Hier 20:22
سليم الرياحي: رفعت قضية ضدّ يوسف الشاهد لدى ا
Hier 20:09
المنستير: تربص مغلق لأكثر من 200 مشارك تحضير
Hier 19:08
كريم العواضي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي ال
Hier 18:47
بلدية أريانة تشرع في ازالة مظاهر الانتصاب ال
Hier 18:41
المهدية: الوحدات الأمنية بالرجيش تزيل أكثر من
Hier 18:37
غازي الشواشي: رضا شلغوم ''راجل الطرابلسية'' ش
Hier 18:19
حزب العمل الوطني الديمقراطي يجمد نشاطه في جبه
Hier 18:15
( لا يمكن الاحتفاظ بحاتم بن عرفة في النادي لا
Hier 18:12
جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
Hier 18:06
تونس تبلغ مستوى صنف 2 في الترتيب العالمي للبل
Hier 18:03
جمعية المهرجان الصيفي والمهرجانات الترفيهية ب
Hier 17:58
الإطاحة بعصابة مختصة في تدليس الأوراق النقد
Hier 17:42
الترجي الرياضي يشد الرحال نحو كينشاسا لملاقا
Hier 17:40
الدنمارك والنرويج وايسلندا تعلن رفع قرار تحذي
Hier 17:30
يوم الجمعة الجيش الوطني يظهر بزيه القتالي ا
Hier 17:11
إعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية
Hier 17:07
تلقيح 15 مليون عرجون نخيل بولاية توزر واستعدا
Hier 16:07
تقدّم انجاز القسط الأوّل من مشروع توسعة المرك
Hier 15:24
وقفة احتجاجية بجلمة على خلفية تكرر انقطاع ا
Hier 15:21
حمة الهمامي للنائب حسن العماري: فضيحتك الجنسي
Hier 15:08
1371 مترشحا يجتازون دورة التدارك لمناظرة البا
Hier 14:08
مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية يكرّم
Hier 14:04
تعيينات جديدة بوزارة السياحة
Hier 13:51
فتح استشارة لبيع حقوق البث التلفزي لمقابلات
Hier 13:48
انس جابر تتاهل الى الدور الثاني من تصفيات دور
Hier 13:37
الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذّر من
Hier 12:48
أردوغان وأزمة الخليج : الرسائل الخمس
Hier 12:47
دول مجلس التعاون.. هذا نجاحهم الباهر وذلك فش
Hier 12:45
Samsung célèbre El Aïd 2017
Hier 12:35
صابر الوسلاتي: سياسيون زاروا شفيق جراية في ا
Hier 12:21
تخوف من تجاوز الطلب الأقصى على الكهرباء بسبب
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
12567,4
(23 juin)
Jours d'importation
101
1 € =
2,77091 DT
1$ =
2,46249 DT
Solde Compte du Trésor
(23 juin)
332,7 MDT
Babnet
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
130 139
)
أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية
(
120 988
)
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(
118 250
)
بطاقة إيداع بالسجن في حق سمير ال
(
101 067
)
جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
(
86 425
)
محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستان
(
84 737
)
فيديو اليوم: مذيعة قناة حنبعل تثي
(
77 686
)
طرد عادل العلمي من بلاتو قناة نسمة
(
76 973
)
ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وت
(
69 061
)
الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عم
(
66 815
)
سليم الرياحي: رفعت قضية ضدّ يوسف ا
(
65 923
)
نسمة تقترف جريمة اعلامية واخلاقية
(
62 016
)
تسريب لوثيقة خطيرة حول مخطط تجذير
(
61 737
)
عبد الباري عطوان : دخول ترامب وترك
(
58 636
)
ثقافة الخاء تغزو المسلسلات الرمضان
(
53 651
)
سفيان بن حميدة تعليقا على اعتقال س
(
51 547
)
مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت
(
51 148
)
النوري اللجمي: طريقة إعفاء إلياس
(
51 091
)
وزارة العدل تعلن عن إيقاف المنصف
(
47 127
)
بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالر
(
46 717
)
إدارة القضاء العسكري تنفي خبر إصدا
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
144648 2888
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
"إن ملف رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، قضائي بحت ولا علاقة له بالتحالف السياسي ضمن جبهة الإن..."
Par:
bannour (
Tunisia
)
Sur:
حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة ''جبهة الانقاذ والتقدم''
اش من حركة مشروع تونس يا راجل . يزي من لعب الذري . ..."
Par:
averoes (
Saudi Arabia
)
Sur:
حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة ''جبهة الانقاذ والتقدم''
لست أدري لماذا لا يسمي كاتب المقال الأشياء باسمائها ! الجميع يعرف أن الحوت ال..."
Par:
kamelwww (
France
)
Sur:
مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت الكبير ..
هذا الصعلوك ( دحلان ) أحسنا ضيافته في تونس بعد خروج الفلسطييين من بيروت في سبتمبر 1982 . لقد ..."
Par:
essoltan (
France
)
Sur:
هآرتس: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان
Je vois l'OMBRE des Emirats ( aal Nahyane et leurs SBIRES ) derrières ces VENDUS qui méritent chacun..."
Par:
essoltan (
France
)
Sur:
الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابية تونسية متحصنة بالفرار بسوريا تنشط بين تونس وليبيا وتركيا وايقاف 11 عنصرا منها
أي وينكم أصاب الحريات و الدفاع على الحقوق و دعاء التقدم و ووو..."
Par:
lahache (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
صفاقس: شاب في حالة سكر يهاجم مسجدا ويمزق المصاحف
التزامات ماذا أيها الأبله ؟ تنجمو تعيشو بلاش فلوس الرياحي ؟ ..."
Par:
hamedmeg (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
الهيئة المديرة للنادي الافريقي تنسحب من ادارة النادي وتدعو الى عقد جلسة عامة انتخابية
C'est quoi ça : faire un parti, en démissionner et créer 2, 3, 4..partis qui se regroupent en un ou ..."
Par:
lahache (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة ''جبهة الانقاذ والتقدم''
على الدولة ان توفر العمل و الكرامة لمواطنها او تساعدهم على البحث و اجتياز الحدود نحو الدول الغربية..."
Par:
MedTunisie (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنستير
@hatem , il le faut bien , si nécessaire tambour et trompettes, et comment on va développer une vrai..."
Par:
lahache (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
انيس بن حتيرة يدعم ماليا مركزا صحيا بالمطوية
الاولى عليك التحدث عن محسن مرزوق و العلقات المشبوهة بي حفتر و دحلان و الايمارات و منظومة تخريب الثو..."
Par:
MedTunisie (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
الصحبي بن فرج: ملف سليم الرياحى قضائي بحت ولا علاقة له بالتحالف ضمن جبهة الانقاذ والتقدم
من يقول أنها تصفية حسابات فليأت بالدليل ..ومن يتمسخر على الحملة ويشكك فيها فليرينا شيئا من صنعه ...أ..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Sur:
مرة اخرى صنّارة الشاهد تخطئ الحوت الكبير ..
برافو أنيس ...برافو و اتمنى أن ينسج على منوالك زملاءك من التوانسة الرياضيين الابطال خارج الوطن كصالح..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Sur:
انيس بن حتيرة يدعم ماليا مركزا صحيا بالمطوية
كشف بعض الحيتــــــــان من عدة كشـــــوف بالمكشــــــوف لكن أين البارونـــــــــــــــات و..."
Par:
Jraidawalasfour (
Switzerland
)
Sur:
الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابية تونسية متحصنة بالفرار بسوريا تنشط بين تونس وليبيا وتركيا وايقاف 11 عنصرا منها
Bravo! félicitations pour ce bel exploit et longue vie à notre Tunisie!..."
Par:
RESA67 (
France
)
Sur:
الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابية تونسية متحصنة بالفرار بسوريا تنشط بين تونس وليبيا وتركيا وايقاف 11 عنصرا منها
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. الخزي على عملاء الصهاينة من بني جلدتنا، من الخسيسي إلى بني..."
Par:
Abid_Tounsi (
United States
)
Sur:
هآرتس: خطة إمارتية مصرية إسرائيلية تطبخ لغزة بقيادة دحلان
Babnet
On Air:
Par:bannour (Tunisia )
Sur: حركة مشروع تونس تقرر تجميد المشاركة في انشطة ''جبهة الانقاذ والتقدم''