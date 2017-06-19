في الكاميرا الخفية ''الماسك'': تعيين الضحية وزيرا للصحة بعد مصاهرته رئيس الجمهورية

وقد تّم استدعاء نجم الدين من أجل القيام بأعمال تنظيف عبر المبيدات في احد المنازل ليجد نفسه أمام رئيس الجمهورية المزيف.
هذا و انخرط نجم الدين في سلسلة من الأكاذيب من أجل ارضاء رئيس الجمهورية ومساعدته في اقناع مستثمر أجنبي من أجل الاستثمار في تونس.
هذا و قام رئيس الجمهورية المزيف " ميقالو" بمصاهرة المواطن نجم الدين و تزويجه من حفيدته وتعيينه وزيرا للصحة.
هذا واكتشف نجم الدين في نهاية المطاف أنه وقع في فخ الكاميرا الخفية.
فيديو جزء 1
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فيديو جزء 3
Publié le:2017-06-19 23:15:03
Par:naimou (France )
Sur:تقارير عن رشاوى مالية وجنسية إماراتية لإسقاط حكومة «أردوغان»