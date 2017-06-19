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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': تعيين الضحية وزيرا للصحة بعد مصاهرته رئيس الجمهورية

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - وقع المواطن نجم الدين البالغ من العمر 40 سنة ضحية الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.
وقد تّم استدعاء نجم الدين من أجل القيام بأعمال تنظيف عبر المبيدات في احد المنازل ليجد نفسه أمام رئيس الجمهورية المزيف.

هذا و انخرط نجم الدين في سلسلة من الأكاذيب من أجل ارضاء رئيس الجمهورية ومساعدته في اقناع مستثمر أجنبي من أجل الاستثمار في تونس.
هذا و قام رئيس الجمهورية المزيف " ميقالو" بمصاهرة المواطن نجم الدين و تزويجه من حفيدته وتعيينه وزيرا للصحة.
هذا واكتشف نجم الدين في نهاية المطاف أنه وقع في فخ الكاميرا الخفية.
فيديو جزء 1

فيديو جزء 2
فيديو جزء 3







Publié le:2017-06-19 23:15:03

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