نحيب الشابي: رئيس الجمهورية اتبع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الجهوية فأيقن الخسارة
Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات -
قال الناشط السياسي " احمد نجيب الشابي" في حوار عبر امواج " كاب اف ام" اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية اختار اتباع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في المناطق الداخلية من بينها " اعتصام الكامور".
واضاف الشابي " طالبت الرئيس باتباع سياسة الحوار البناء فاختار القوة ما ادى الى سقوط شهيد وخسارة الدولة لملايين الدينارات.
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
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