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Politique

نحيب الشابي: رئيس الجمهورية اتبع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الجهوية فأيقن الخسارة

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - قال الناشط السياسي " احمد نجيب الشابي" في حوار عبر امواج " كاب اف ام" اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية اختار اتباع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في المناطق الداخلية من بينها " اعتصام الكامور".

واضاف الشابي " طالبت الرئيس باتباع سياسة الحوار البناء فاختار القوة ما ادى الى سقوط شهيد وخسارة الدولة لملايين الدينارات.





Publié le:2017-06-19 13:43:27

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2 de 2 commentaires pour l'article 144272

Lahache  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 15h 08m | Par           
Je comprends pas, pourquoi tous ces responsables des partis ou autres intervenants ne nous annoncent que lugubrite peur ...manque que la fin du monde, et si c'est la pure réalité qu'est ce qu'ils attendent pour, quitte à sacrifier leur vie et comme le font des vrais patriotes, sauver le pays ; beaucoup de citoyens sont fatigués de ses discours à chaque occasion à chaque détour à, ...pour nous faire vivre au quotidien le stress, ; on a assez de problèmes , Et c'est pas l'opinion de "ikhta raassi wathrib" ou du vaincu, ..

Hamedmeg  (Tunisia)  |Lundi 19 Juin 2017 à 14h 38m |           
من نهار إللي مسحولك شفايفك مل المناصب الوزارية و إنتي تسب و تنتقد ، يسلم عليك سي الباجي و قالك . انذكرك يا سي الخرنان هاك العام كي قتلك ، إللي يخدم معايا ، ما يترشحش للإنتخابات الجاية ياخي إنتي هزك الطمع و خيرت الإنسحاب ، أما بما أنو سعدك طايح ، لا اخدمت مع الباجي و لا انجحت في الإنتخابات و دورتها تنبير ، و الله في بعض الأحيان وليت انشك في النضال متاعك إللي قاعد تشري و تبيع بيه



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