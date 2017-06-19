نحيب الشابي: رئيس الجمهورية اتبع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الجهوية فأيقن الخسارة

Lundi 19 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 13:43:27

- قال الناشط السياسي " احمد نجيب الشابي" في حوار عبر امواج " كاب اف ام" اليوم الاثنين ان رئيس الجمهورية اختار اتباع سياسة القوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في المناطق الداخلية من بينها " اعتصام الكامور".واضاف الشابي " طالبت الرئيس باتباع سياسة الحوار البناء فاختار القوة ما ادى الى سقوط شهيد وخسارة الدولة لملايين الدينارات.