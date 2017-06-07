قناة الجنوبية تبث ريبورتاج حول المفطرين في شهر رمضان

Mercredi 07 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 01:27:16

- بثت قناة الجنوبية الثلاثاء 6 جوان ريبورتاج حول التونسيين الذين يفطرون شهر رمضان.وجاء في الريبورتاج أن السبب الرئيسي للافطار في شهر رمضان هو المرض حسب تعبير المستجوبين.ويأتي عدم التعود على الصيام في مرتبة ثانية.