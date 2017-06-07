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قناة الجنوبية تبث ريبورتاج حول المفطرين في شهر رمضان
Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات
- بثت قناة الجنوبية الثلاثاء 6 جوان ريبورتاج حول التونسيين الذين يفطرون شهر رمضان.
وجاء في الريبورتاج أن السبب الرئيسي للافطار في شهر رمضان هو المرض حسب تعبير المستجوبين.
ويأتي عدم التعود على الصيام في مرتبة ثانية.
Publié le:2017-06-07 01:27:16
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