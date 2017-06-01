زياد الهاني: ابن الرئيس حول حزب نداء تونس الى تجمع للأطراف المافيوزية

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وأوضح زياد الهاني في حوار عبر امواج إذاعة " شمس اف ام" يوم الخميس ان التحول بدأ منذ تولي ابن الرئيس حافظ قايد السبسي مسؤولية المدير التنفيذي للحزب.
وكشف زياد الهاني ان المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي تمت "إزاحته" من الوزارة بعد رصده لاتصالات قام بها حافظ قايد السبسي مع مستشار عسكري في سفارة أجنبية في تونس.
وقال الهاني ان الأجهزة الأمنية لم تحرك ساكنا تجاه الامر.
Publié le:2017-06-01 18:25:45
Par:kamelwww (France )
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