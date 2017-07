Qatar: Total se félicite du démarrage des opérations sur le champ géant d’Al-Shaheen

Mardi 11 Juillet 2017

Total et Qatar Petroleum reprendront lexploitation du champ ptrolier offshore gant dAl-Shaheen pour une dure de 25 ans, compter du 14 juillet 2017. Le champ produit 300 000 barils de ptrole par jour. La concession sera exploite par la North Oil Company (NOC), tablie il y a un an en tant que socit commune de Total (30 %) et Qatar Petroleum (70 %).Entrer dans la concession dAl-Shaheen est une tape majeure et une nouvelle russite dans la longue histoire du partenariat du Groupe avec le Qatar, o nous sommes prsents depuis plus de 80 ans. Grce lengagement de toutes les parties et lexpertise de Total et Qatar Petroleum, les activits permettant dassurer la transition ont t menes avec succs. Jaimerais remercier sincrement les quipes et le management de Maersk Oil, NOC, Qatar Petroleum et Total qui ont tous travaill activement pour assurer une transition fluide et sre. NOC mettra en uvre toutes ses capacits techniques pour optimiser l'exploitation du champ ptrolier complexe dAl-Shaheen , a dclar Patrick Pouyann, Prsident-directeur gnral de Total. Total est pleinement engag dans le dveloppement de son partenariat avec Qatar Petroleum la fois au Qatar et l'international, et est dsireux dlargir encore cette coopration en particulier dans de nouveaux projets au Qatar .En production depuis 1994, le champ dAl-Shaheen est situ offshore 80 kilomtres au nord de Ras Laffan. La production de ce champ, qui reprsente environ la moiti de la production ptrolire du Qatar, est assure par 30 plateformes et 300 puits.La premire phase du plan de dveloppement d'Al Shaheen, qui comprend le forage de 56 nouveaux puits, dbutera cet t avec la mobilisation des deux premiers appareils de forage, suivis dun troisime au dbut de l'anne prochaine. Cette premire phase sera suivie par deux autres au cours des 5 prochaines annes.Prsent au Qatar depuis 1936, Total dtient 20 % dans lamont de Qatargas 1, 10 % dans lusine de liqufaction Qatargas 1, 16,7 % dans le Train 5 de Qatargas 2, une participation de 40 % dans le champ ptrolier offshore Al-Khalij, produisant 20 000 barils par jour, ainsi quune participation de 30 % dans la NOC qui oprera, partir de juillet 2017, le champ ptrolier offshore dAl-Shaheen produisant 300 000 barils par jour. Total dtient galement une participation de 24,5% dans Dolphin Energy Ltd Company. La production de Total au Qatar en 2016 sest leve 134 000 barils de ptrole quivalent par jour.Total est aussi partenaire dans la raffinerie de Ras Laffan avec une participation de 10 % et dans les usines ptrochimiques Qapco (20 %) et Qatofin (48,6 %). De plus, le partenariat stratgique de Total avec le Qatar stend linternational. En Afrique, Qatar Petroleum International dtient 15 % de Total E&P Congo. Au Pakistan, Qatar Petroleum et Total travaillent actuellement, aux cts dautres compagnies partenaires, la mise en uvre du projet dimportation de gaz naturel liqufi qui comprend une unit flottante de stockage et de regazification du GNL (FSRU).Total est un groupe mondial et global de l'nergie, l'une des premires compagnies ptrolires et gazires internationales, et un acteur majeur de lnergie solaire avec SunPower et Total Solar. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une nergie meilleure, plus sre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Prsent dans plus de 130 pays, Total met tout en uvre pour que ses activits soient accompagnes d'effets positifs dans les domaines conomiques, sociaux et environnementaux.