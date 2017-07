Un kazakh de 36 ans, à la Tête de Total Tunisie

Vendredi 07 Juillet 2017

Arriv en Tunisie en mai dernier, le successeur de Matthieu Langeron la Direction gnrale de Total Tunisie intrigue et fascine la fois, par sa nationalit et par son jeune ge. Sur la longue liste de directeurs de nationalit franaise qui ont pris les rnes de la filiale tunisienne depuis son installation dans le pays il y a 69 ans, Mansur Zhakupov, de nationalit kazakhe et g de 36 ans fait figure dexception.Fort dun cursus en mathmatiques et mcanique appliques suivi dans une cole dingnieurs de Moscou, le rve de Mansur Zhakupov tait de construire des fuses et de rejoindre la base de lancement de Bakonour. La dcouverte de lnorme gisement de ptrole Kashagan dans le secteur kazakh de la mer Caspienne, en 2000, en dcidera autrement.Un concours de circonstances le fera venir en France en 2001 pour intgrer lEcole polytechnique. Il sera ensuite repr par Total et pris en charge pour suivre un double master en gosciences et petroleum engineering de lInstitut Franais du Ptrole et Texas A&M University. Bien que sollicit par de nombreuses compagnies ptrolires, Mansur Zhakupov, profondment marqu par ses rencontres avec des cadres de Total, privilgiera la major franaise. Cest en 2005 que dbute laventure chez Total, au sein de la branche Exploration-Production, o il travaillera sur les mthodes de rcupration amliore pour les gisements dhuiles lourdes du Venezuela.En 2006, il entame un priple africain qui le mnera du Gabon au Nigria o, en 2007, il prend la responsabilit de lingnierie de gisement sur le projet de dveloppement dAkpo, un gisement gant, en eaux trs profondes.En 2013, aprs trois annes passes au Qatar, Mansur Zakhupov retrouve nouveau le Sige et entame des dbuts dans le business development, o il ralise des tudes conomiques qui permettent de ngocier des droits miniers sur des permis dexploration ou de production avec les Etats, les socits ptrolires nationales et trangres.Aprs huit annes dengineering et deux annes au business, nouveau changement de cap en 2015 avec cette fois, la lourde responsabilit de diriger un site de production offshore, une unit flottante de production (FPSO) situe 160 km des ctes angolaises.Cette unit de dernire gnration, totalement autonome, produit 200 000 barils dhuile par jour, soit quatre fois le dbit de production actuel de lensemble des gisements tunisiens. Les mots dordre sont scurit, analyse des risques et anticipation. La moindre panne pouvant coter jusqu 10 millions de dollars par jour de manque gagner. Avec une quipe de 150 personnes, lexprience savre extraordinaire, sur le plan technique videmment, mais aussi en termes de leadership.Dans le cadre de lambition One Total , impulse en 2016 par Patrick Pouyann, Prsident Directeur Gnral du groupe Total, et qui vise, entre autres, davantage de synergies entre les branches du Groupe et de passerelles dans les parcours, on lui propose de rejoindre la branche Marketing & Services. Rare filiale runir tous les mtiers de la distribution des produits ptroliers, Total Tunisie se prsente comme un terrain de jeu complet pour apprhender ce nouvel univers. On y retrouve le rseau - maillage du territoire par des stations de service -, les activits de GPL - les bouteilles de gaz pour la consommation grand public -, lavitaillement des avions et la distribution de lubrifiants. Qu cela ne tienne, il relve le challenge de cette nouvelle exprience.Malgr les vnements qui ont marqu le pays ces dernires annes, la Tunisie parvient tenir debout. Une solidit qui repose, entre autres, sur le haut niveau dducation de la population et le rle central jou par les femmes dans le maintien du tissu social et institutionnel du pays. Des similitudes que la Tunisie partage avec le Kazakhstan. Cest cela qui attirera lattention de Mansur Zhakupov lorsque la proposition doccuper le poste de Directeur gnral de la filiale lui sera faite.Trs marqu par les images des manifestations de lAvenue Habib Bourguiba lors de la rvolution, Mansur Zhakupov prouve de fortes motions le jour o il traverse pour la premire fois cet endroit historique.La jeunesse et le dynamisme des quipes sont pour lui les atouts cls pour poursuivre luvre de ses prdcesseurs et dvelopper davantage la prennit de lentreprise. Lambition : faire de Total Tunisie un fleuron de lconomie tunisienne, leader sur les crneaux de la mobilit et du transport, du confort galement avec le GPL usage domestique, de lefficacit nergtique et des services lindustrie.Pour y parvenir, sa stratgie consiste transformer les stations TOTAL en One Stop Shop, des lieux de vie au service de la mobilit et du transport, dvelopper la notorit des lubrifiants des marques Total et Elf et renforcer les partenariats avec les clients professionnels.Lanne 2017 verra louverture de 5 nouvelles stations qui gnreront 20 30 emplois chacune. Dans les stations existantes, en reprenant le concept plbiscit de la station Les Jardins du Lac situ sur la GP9 en direction de la Marsa, lquipe va continuer le dploiement des portiques de lavage TOTAL Wash, des baies dentretien Speedy et bientt Eurorepar et des cafs Alta.Les lubrifiants des marques Total et Elf bnficient defforts R&D trs volontaristes et soutenus, rendus possibles par le savoir-faire et la puissance du groupe Total, et qui se traduit par lamlioration continue des formulations et la croissance observe des parts de march lchelle mondiale.En Tunisie, les concessionnaires automobiles - qui reprsentent 70% des ventes - font confiance aux lubrifiants Total et Elf. A fin 2017, le rseau des centres Rapid Oil Change et Total Quartz Auto Care, spcialiss dans les services de vidange et entretien de proximit, en dehors des stations, comptera 44 emplacements.Total Tunisie est lcoute de ses clients professionnels et innove dans les services et la proximit clients, en exploitant notamment les possibilits offertes par le digital. Dailleurs, le responsable digital de la filiale vient dtre nomm correspondant digital pour toute la rgion allant du Maghreb lOcan Indien. Une reconnaissance pour la qualit des comptences prsentes au sein de la filiale.Enfin, au cur des valeurs du Groupe, la Scurit. La scurit au poste de travail et la scurit routire font partie des priorits RSE de Total Tunisie.Sensible et respectueux de cette Tunisie lhistoire millnaire, la filiale va galement continuer dinvestir dans la prservation du patrimoine culturel et environnemental.Enfin, en ce qui concerne les jeunes, lobjectif est de poursuivre lappui leur insertion professionnelle, notamment dans les rgions.