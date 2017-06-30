اعادة فتح مصنع ''سيف'' لتصنيع الأدوية

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات - تعلن الشركة العربية للصناعات الصيدلانية سيف إعادة فتح مصنعها الكائن بالمحمدية.

ويأتي هذا القرار بحسب بلاغ اعلامي , على خلفية توفر الامن وضمانات السلامة للمؤسسة والعاملين بها بعدما تفاعلت السلط إيجابيا مع طلب توفير الحماية الأمنية الذي طالبت بها المؤسسة اثر احداث العنف الخطيرة التي جدت بها منذ أسبوعين.









Publié le:2017-06-30 08:13:59

