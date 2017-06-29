Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Sert El Hob  
Economie

L’usine SAIPH rouvre ses portes

Jeudi 29 Juin 2017

Les Laboratoires Pharmaceutiques SAIPH annoncent la réouverture de leur usine de fabrication de médicaments de Mohammedia, après que les conditions de sécurité aient été de nouveau assurées. Ils ont été contraints de la fermer la semaine dernière, suite à de graves violences qui ont mis en péril la sécurité de ses employés et de ses installations industrielles.

Selon un communiqué de SAIPH, les derniers événements survenus n’ont eu aucun impact sur la disponibilité des médicaments SAIPH sur le marché.





Publié le:2017-06-29 20:40:07

kiwi-5e7855afb47310c2866bf653bbff1e85-2017-06-29 20:40:07
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144685







En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12567,4

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77091 DT        1$ =2,46249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   332,7 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144685 834|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires