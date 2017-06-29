Les Laboratoires Pharmaceutiques SAIPH annoncent la réouverture de leur usine de fabrication de médicaments de Mohammedia, après que les conditions de sécurité aient été de nouveau assurées. Ils ont été contraints de la fermer la semaine dernière, suite à de graves violences qui ont mis en péril la sécurité de ses employés et de ses installations industrielles.
Selon un communiqué de SAIPH, les derniers événements survenus n’ont eu aucun impact sur la disponibilité des médicaments SAIPH sur le marché.
Publié le:2017-06-29 20:40:07
L’usine SAIPH rouvre ses portes
Jeudi 29 Juin 2017
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Par:lazaro (Tunisia )
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