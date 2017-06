Samsung célèbre El Aïd 2017

Mercredi 28 Juin 2017

Communiqu de Presse -

Publi le:2017-06-28 12:45:03

La fte de Ad Al-Fitr marque la fin du mois de Ramadhan. Cest aussi un moment privilgi pour se retrouver en famille ou entre amis et offrir ses proches des cadeaux spcialement conus pour la saison.Le tlviseur Samsung QLED est le cadeau idal pour runir la famille devant des missions et des filmsen cette occasion spciale. Avec une belle prcision de couleurs et un volume chromatique de 100 %, les tlspectateurs seront transports dans une aventure pique. Bnficiant dune profondeur exceptionnelle, dun contraste frappant et dune exprience visuelle ingale, ce tlviseur permet chaque membre de la famille dapprcier une qualit dimage hors pairpeu importe o il est assis. Cet appareil encore plus intelligent est idal pour toute la famille pour accder ses missions et applications prfres partir dune tlcommande unique.Un cadeau pour que vos proches apprcient leurs plats prfrsOffrir sa famille ses plats prfrs, avec Twin Cooling Plus de Samsung, la tche na jamais t aussi simple. Les cinq modes de conversion permettent de transformer votre rfrigrateur en conglateur et gagner instantanment plus despace de stockage pour conserver la fracheur des ingrdients. Le Twin Cooling Plus garantit des niveaux dhumidit allant jusqu 70 % pour maintenirles aliments frais plus longtemps.Saisir des moments prcieuxun must en priode de fte ! Vous pouvez dsormais prendre de trs belles photos de vos amis et de votre famille avec les appareils Samsung, S8 et S8+. La camra arrire Dual Pixel de 12MP F1.7 permet des prises anti-flou mmeen cas de faible luminosit et une plus grande prcision dimage la nuit. Avec un traitement dimage innovant, vous obtiendrez des photos nettes et clatantes mme en cas de faible luminosit.À loccasion du Ad, vous aurez la possibilitdoffrir la personne de votre choix une exprience de ralit virtuelle imbattable. Samsung Gear VR donne la chance au tlspectateur de quitterle premier rang pour plonger en plein cur des aventures et des rves.Le nouveau design et la tlcommande du Gear VR offrent lutilisateur une meilleure perspective et la capacit daller plus loin. Conu pour le confort, le champ de visions de 101 garantit une exprience visuelle suprieure. La tlcommande Gear VR permet lutilisateur de naviguer en toute facilit et peut tre employe en manette de jeu avec une gchette pour remporter des batailles.La Gear S3 de Samsung est le cadeau idal pour ceux qui veulent rester connects. Avec des notifications en un coup dil, vous faites dfiler les appels, les messages et les applications sur votre poignet. Avec un haut-parleur intgr, vous pouvez facilement effectuer des appels tout en courant. Facile et sans efforts, la Gear S3 a t conue pour la vie en dplacement sans avoir recours son tlphone.Un smartphone qui reflte la personnalit de lutilisateur Samsung Galaxy A est le cadeau idal pour ceux qui aiment se prendre en photo. Dune simple touche tactile, lutilisateur peut facilement prendre une selfie en haute rsolution avec le bouton de la camra et utiliser lcran comme flash frontal pour des photos plus lumineuses. Un smartphone simple et lgant qui permet lutilisateur de raconter des histoires plus intenses avec une camra performante 16 MP. Lautofocus rapide et prcis saisira des moments inoubliables.