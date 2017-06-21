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ليلة الرحمة و ابتسامة على وجه طفل مريض ... جمعية أمنيتي في الموعد

Mercredi 21 Juin 2017

بــاب نــات - في ليلة هفت فيها القلوب و تعالت الأصوات و هللت الحناجر التماسا لللمغفرة و الرحمة
تحرك جنود الخفاء ليطبعوا ابتسامة على وجه طفل مريض ... بل هم أطفال .

شاءت الأقدار ان يكونوا في مستشفى بشير حمزة في هذه الليلة المباركة ... و ضمن توجهات جمعية أمنيتي اللتي دأبت سنويا على زيارة هذا المستشفى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال انهكهم المرض و أعياهم عليل الجسد ، قام أعضاء جمعية أمنيتي بزيارتهم المألوفة سنويا الى هذه المؤسسة الاستشفائية لعيادة أطفال انتشروا في الطوابق الخمس و لكل حكايته مع المرض و سهره مع أوجاع الدواء المتسرب في شرايين تتوق للشفاء... و كم هي نعمة الصحة و كم هي تاج لا يفقه أهميته الا من فقد العافية ...

و كانت الزيارة اللتي اشرفت عليها رئيسة الجمعية السيدة بثينة المالكي بمعية الرؤساء المساعدين ايناس غربال و دنيا بن حمودة و الفريق الذهبي للمتطوعين فرصة لتقديم المساعدة لهؤلاء المرضى وعائلاتهم اضافة الى الهدايا المتمثلة في ألعاب لعلها تخفف من أوجاعهم و تعيد اليهم ابسامة يفقدونها مع كل جرعة دواء أو علاج ينهك اجسامهم النحيفة .


و لقد استقبلت ادارة المستشفى و طاقمها الطبي و شبه الطبي و العملة برحابة صدر ضيوف حلوا في المكان و في ليلة مقدارها ألف سنة مما نعد...

و لم يغب عن الموكب الصحفي القدير مهدي كطو الذي عود الجمعيات ذات المصداقية بحضوره و دعمه و مساعدته لكل عمل خيري.كما كان بين الحاضرين المنشط الدولي الخبير في التعامل مع الأطفال من ذوي الحالات المستعصية طارق شعبان .

انه موعد ليس ككل المواعيد و لن يكون الا كذاك الذي تنظمه جمعية أمنيتي مع كل شهر رمضان لمرافقة براعم و مداعبة أطفال و مؤانستهم لعل الابتسامة تعود اليهم لحين.

هم أطفال يقضون هذه الليلة بعيدا عن دفء البيت و منهم بعيدون عن أحضان الأم و لمسة الأب... فكانت أمنيتي تحمل رسالة حب لهم... هي رسالة جميلة في معناها راقية في أهدافها .
تدعو من الله ان يشفي جميع مرضانا و ان يحقق امنيات الأطفال المرضى .

Publié le:2017-06-21 23:46:48

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