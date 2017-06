Tunisie : Le nouveau Ford Kuga arrive avec plus de technologies et un style encore plus affirmé

Mardi 13 Juin 2017

Communiqu de Presse -

Encore plus connect avec SYNC 3

De nouvelles aides la conduite

Sportivit et lgance

Des moteurs puissants et conomes

Visibilit et scurit accrues





Publi le:2017-06-13 23:54:54

Avec son style encore plus affirm, son confort en hausse, ses systmes daide la conduite, ses nouvelles motorisations et son florilge dquipements, le nouveau Ford Kuga est plus attractif que jamais. Et, est dj disponible chez ALPHA FORD.Le nouveau Kuga accueille de nouvelles fonctionnalits et technologies de pointe qui permettront aux conducteurs de rester connects et de voyager confortablement et en toute scurit, explique Joe Bakaj, vice-prsident de Ford Europe, en charge du dveloppement produit. Lintroduction du nouveau systme SYNC 3 va permettre aux conducteurs de communiquer avec leur vhicule et leur smartphone de faon simple et transparente.Le nouveau Ford Kuga permet aux conducteurs de contrler leurs smartphones, la radio, la navigation et la climatisation en utilisant des commandes vocales simples et usuelles, grce son nouveau systme multimdia connect SYNC 3.Encore plus rapide et plus simple, il est dsormais disponible avec de nouvelles langues.SYNC 3 dispose d'un nouvel cran tactile 8 que les conducteurs peuvent utiliser de la mme manire quils utilisent leur smartphone. Plus simple, la nouvelle interface intgre des menus plus larges et les fonctions de Zoom par pincementetMouvement par glissement.Les utilisateurs d'iPhone peuvent galement activer Apple CarPlay, lamanire la plus intelligenteet la plus sred'employersoniPhoneenvoitureet qui permetauxconducteursde passerdesappels tlphoniques, dcouter de lamusique,d'envoyeret de recevoirdesmessages, dobtenirdesitinraires de navigation optimissselon ltatdutrafic,etplusencore, tout en restant concentrssurlaroute. Les utilisateurs dAndroid peuvent quant eux activer Android Auto. Android Autorend les application set les services, comme Google Search, Google MapsetGoogle Play,accessiblesde faonscurise ettotalement intgre. Lesystme peut tre mis jour via une simple connexion Wi-Fi.Le systmeintgre galement la technologieSYNCAppLink, qui permet de contrler un large ventail d'applications smartphones, commeSpotify, MyBoxMan ou AccuWeather.Le nouveau Kuga accueille la dernire version du systme de stationnement semi-automatiqueActive Park Assist qui permet de se garer en crneau, mais dsormais aussi en marche arrire entre deux vhicules sur des places en bataille, grce sa fonction daide au stationnement perpendiculaire. Cette technologiea t choisie parprs de la moitidesclients du Kugal'anne dernire.La dernire gnration de la technologie Ford MyKey permet au propritaire de programmer une 2me cl du Kuga destine par exemple un jeune conducteur qui restreint les appels tlphoniques entrants, limite la vitesse maximale, empche la dsactivation des systmes daide la conduite et de scurit, baisse le volume de lautoradio et coupe le son de lautoradio si les ceintures de scurit ne sont pas boucles. Amlior, le systme MyKey offre encore plus de possibilits de paramtrage.Le nouveau Kuga adopte un look sportif que lon retrouve sur le tout-nouveau Ford Edge. La nouvelle grande calandre trapzodale saccompagne de phares effils intgrant des feux diurnes LED et dlgants feux antibrouillard.Les feux arrire redessins renforcent eux aussi le caractre dynamique du vhicule. Le Kuga accueille, par ailleurs, une nouvelle gamme de jantes en alliage de 17, 18 et 19 avec une varit de finitions. Deux nouvelles couleurs entrent galement au catalogue : Guard et Copper Pulse.L'intrieur du nouveau Kuga a t repens et affin pour offrir plus dergonomie, dlgance et de confort ses occupants.Le volant et le systme de climatisation sont encore plus intuitifs et disposent de commutateurs moins nombreux et plus distincts. Un volant chauffant est galement disponible pour amliorer le confort par temps froid, et dans sa version avec bote automatique, le Kuga accueille des palettes au volant.Encore plus convivial et habitable, le nouveau Kuga dispose dsormais dun frein de stationnement lectronique qui permet de librer de la place pour amliorer le stockage dans la console centrale. Un indicateur de verrouillage de porte informe les conducteurs en un coup d'il si les portes sont verrouilles.Le nouveau Kuga est propos avec le systme douverture mains libres du hayon qui peut tre ouvert ou ferm avec un lger mouvement du pied sous le coffre, trs utile lorsque lon a les mains charges.Le nouveau Ford Kuga accueille les toutes dernires volutions des motorisations essence EcoBoost, avec des performances optimises et des cots de dtention en baisse.Les moteurs essenceEcoBoost de Ford disposent eux aussi de technologies de pointe, comme l'injection directe haute pression et la double distribution indpendante calage variable. Parmi les motorisations essence du nouveau Kuga, notons par exemple :Le moteur 1,5 litre EcoBoost, disponible en versions deux roues motrices avec bote manuelle 6 rapports 150 ch, affichant une consommation moyenne de 6,3 l/100 km et des missions de CO2 de 145 g/kmLe bloc 1,5 litre EcoBoost 182 ch avec transmission intgrale et bote automatique PowerShift 6 vitesses (7,5l/100 km pour 173g de CO2/km)Pour raliser encore davantage dconomies de carburant, les diffrents modles accueillent la technologie Stop&Start et le systme de freinage rgnratif.Les projecteurs avant adaptifs sont pour la premire fois disponibles sur le Kuga. Le systme analyse les conditions de lumire ambiante et optimise automatiquement la visibilit en ajustant l'angle du faisceau des nouveaux phares bi-xnon en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage et de la distance qui spare le vhicule des objets situs devant lui.Le systme dclairage avant adaptif amliore automatiquement la visibilit lorsque les conditions mtorologiques se dtriorent. Lorsquil dtecte une averse, le systme raccourcit et largit le faisceau des phares afin de mieux clairer le ct de la route et ne pas blouir les vhicules venant en sens inverse.Le capot sculpt du nouveau Kuga dispose d'un dme central plus large qui renforce le look sportif du modle, mais qui permet galement la structure damliorer la dformabilit et la flexibilit du capot pour une meilleure protection des pitons en cas d'accident. Le capot et le hayon arrire ont eux aussi t retravaills afin d'aider attnuer les dommages ventuels sur les composants les plus coteux remplacer aprs une collision.La transmission intgrale intelligente iAWD,qui ajustela quantit de coupletransmis chaque roue et optimise la tenue de routeet les capacits de tractiondu vhiculedans des conditions difficilesLe systme de contrle de la vitesse en courbe, qui limite le risquede perte de contrleenvirageen ajustant le couple et le frein moteur pour aider le conducteur garder le contrleLe contrle vectoriel de couple, qui amliore l'exprience de conduiteen appliquant lgrement les freins aux rouesintrieurespour faciliterla tractionet la stabilitdans les virages