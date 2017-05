Orange lance le nouveau forfait Clé Max 4G

Lundi 29 Mai 2017

2017-05-29

Orange lance aujourd’hui le nouveau forfait Clé Max 4G qui vous accompagne dans vos déplacements sur tout le territoire tunisien avec la plus large couverture 4G dans les 24 gouvernorats.Avec l’offre Clé Max 4G, vous bénéficiez d’une connexion Internet haut débit, 24h/24, à hauteur de 25Go/mois, qui vous permet de naviguer sereinement à n’importe quel moment de la journée sans contrainte de tranche horaire. Au-delà des 25Go, vous continuez à naviguer avec un débit réduit allant jusqu’à 256Kbps.Vous pouvez recharger votre compte à partir de 1dt seulement. Vous profiterez ainsi instantanément de l’internet mobile au meilleur prix, sans condition ni achat d’option.L’offre Clé Max 4G est disponible à 25dt/mois seulement dans toutes les boutiques et points de vente Orange.Des équipements associés à l’offre Clé Max 4G vous sont proposés pour répondre à vos besoins de navigation. Pour une utilisation individuelle, optez pour la Clé 4G, et si vous désirez partager votre connexion choisissez l’Airbox 4G, qui vous permet de bénéficier d’une connexion wifi en simultanée jusqu’à 10 utilisateurs.Retrouvez toutes les informations relatives à l’offre Clé Max en vous rendant dans une boutique Orange ou sur www.orange.tn