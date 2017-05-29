''دير جيت'' تقدم طائرتها الحلم بإفريقيا الشمالية

Lundi 29 Mai 2017

بيان صحفي





Publié le:2017-05-29 11:39:53

- قدمت "دير جيت" الرائدة في طيران الأعمال، أول طائراتها من فئة 787 "دريم جيث" بمراكش، الوجهة السياحية الرائدة المعروفة كمكان للإقامة ومصدر إلهام لكبار رجال الصناعة، والمشاهير، والفنانين، وأيضا بالنسبة للمصممين.الزيارة "الخاطفة" تعد جزء من سلسلة تقديم واستعراض عبر العالم، وهي تندرج في إطار جولة "دير جيت" حول موضوع "أحلامك تلاقي العالم" التي تغطي وجهات دولية في فئة الشارتر، وقدمت "دير جيت" من قبل طائرتها 787 "دريم جيت" بهونغ كونغ، وشانغهاي، ودوبلان، وسياتل، والآن بمراكش، لإبراز فلسفة العلامة: "لنجعل السفر فنا"، لتعزيز سمعتها كمقدم خدمات مرجعي في سوق طيران الأعمال من الطراز العالي.وركزت "دير جيت" التي أنشئت منذ 22 سنة كأول فاعل في طيران الأعمال بالصين، مجهوداتها لخدمة السوق العالمية لطيران الأعمال من الطراز العالي، خاصة العائلات الملكية بالشرق الأوسط منذ 2013. وانطلق "دير جيت" في هذه السوق من خلال الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، مقدمة فرصة للمغاربة لاكتشاف خدماتنا من سبعة نجوم."دير جيت" القوية بتجربتها التي تمتد على 22 سنة، كانت أول شركة لطائرات جيت الخاصة بالصين، كما أصبحت أكبر مجموعة لطيران الأعمال بآسيا.اشتهرت "دير جيت" بكونها قدمت خدمات مشخصة لقادة العالم، واصحاب السيادة والمقاولين، وبفضل ذلك، فإن هذه المقاولة تحظى بشعبية لا تضاهى. وتعد هذه المقاولة فرعا مملوكا 100 في المائة لمجموعة HNA، وهي شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، وهي من العلامات الأكثر شهر، ومسؤولة اجتماعيا بالصينوتستغل المقاولة أسطولا مهما من 90 طائرة، من بينها طائرة 787 دريم جيت الوحيدة التي تخدم حاليا في العالم.في خريف 2016، "دير جيت" أبرمت اتفاقية المساهمة بالأغلبية في UAS الدولية "تريب سيبور" لتصبح مساهما رئيسيا في مقدم الخدمات في حلول دعم الطيران على الصعيد الدولي. وخلال السنتين الأخيرتين حصلت "دير جيت" على جائزة أفضل شارتر للطائرات الخاصة على الصعيد الدولي “World’s Leading Private Jet Charter”، التي سلمت لها من طرف World Travel Awards، وفي فبراير 2017، فازت بالجائزة المرموقة « World’s Best Jet Company » التي منحت لها من قبل المنتدى الدولي للسياحة.