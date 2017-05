CIPI ACTIA fête son 40ème Anniversaire

Jeudi 25 Mai 2017

CIPI ACTIA célèbre en grande pompe ses 40 ans de progrès et de succès en Tunisie. Société Off-Shore non résidente implantée dans la zone Industrielle de Charguia II sur un site de 22 500 M2, avec une surface totale bâtie de 10 000 M2, dont 6 000 M2sont dédiés à l’unité de fabrication à la fine pointe de la technologie, CIPI ACTIA a pour activité principale la fabrication électronique pour le secteur Automobile, Industriel et le Grand Public pour le compte d’une clientèle étrangère de renommée internationale.Fondée en 1976, CIPI ACTIA emploie 700 personnes dans une usine adaptée à la production en moyenne et grande série, qui produit plus de 4 millions de cartes et produits électroniques par an.Bénéficiant d'un environnement qualité certifié, cette usine située à Charguia II est conforme aux très hauts standards de la production automobile.CIPI ACTIA appartient au groupe industriel Français ACTIA GROUP, spécialisé dans les systèmes électroniques, essentiellement pour l’Automotive (électronique embarquée sur plusieurs types de véhicules) et les télécommunications et qui est implanté au travers de ses 21 sociétés présentes dans plus de quinze pays sur quatre continents.Pour célébrer à sa juste valeur ce 40ème anniversaire de son existence en Tunisie, CIPI ACTIA a concocté un programme riche et varié :-Une visite guidée de son site de production à la pointe de la technologie sise à la zone industrielle de Charguia II.-Une cérémonie à la Résidence de l’Ambassadeur de France à la Marsa, organisée en l’honneur de ses hôtes.Mr Louis Pech Président du Conseil de Surveillance d’ACTIA Group et Mr Jean-Louis Pech Président du Directoire d’ACTIA Group, sont venus spécialement de France pour prendre part à la célébration de l’anniversaire, partager le succès de CIPI ACTIA, une des 3 filiales Tunisienne du Groupe, et aussi annoncer le renforcement de ses capacités de production.