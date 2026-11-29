أدانت حركةتصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي،، التي أطلقها عبر قناة إسرائيلية، واصفاً الحركة والفصائل الفلسطينية بأنها «حركات إرهابية».واعتبرت الحركة أن هذه الأقوال تنسجم مع ما وصفته بـ«محاولات الاحتلال تجريم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة».وجاءت تصريحات عباس خلال مقابلة معمساء السبت، حين قرأ فقرة من مشروع قانون شاركت قائمته في رعايته، تشير إلى المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حماس، مؤكداً أن النص يصنّف الحركة منظمة إرهابية.وقالت حماس، في بيان، إن «الشعب الفلسطيني ما يزال يعيش تحت وطأة احتلال تمارس سلطاته أشكالاً من القتل والقمع والانتهاكات، وتواصل ارتكاب جرائم بحق المدنيين والأرض والمقدسات».وأكدت الحركة أن «الإرهابي الحقيقي هو من يرتكب الإبادة الجماعية، ويمارس القتل والتهجير والحصار والتجويع، ويواصل سياسات تهويد القدس، ويعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية».وشددت حماس على أنها «حركة تحرر وطني فلسطينية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، وترفض تصنيفها بالإرهاب».ويرتبط تصريح عباس بسياق مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، إذ وضع رئيس حزبشرطاً يتعلق بوصف حماس بأنها منظمة إرهابية، للأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أثارت، قبل ذلك، جدلاً واسعاً حول نية عباس الإقرار بهذا التصنيف، فيما دعا عباس حينها إلى انتظار تصريحاته بدلاً من التعليق على ما نُسب إليه.