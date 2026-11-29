استطلاع «سيغما دوس»: الحزب الشعبي يتصدر الانتخابات التشريعية الإسبانية و«فوكس» يقتربان من الأغلبية المطلقة
رجّح استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة «سيغما دوس» لفائدة التلفزيون العمومي الإسباني «RTVE» واتحاد القنوات الإذاعية والتلفزيونية الجهوية «FORTA»، تصدّر الحزب الشعبي المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، مع اقتراب تحالفه المحتمل مع حزب «فوكس» اليميني من الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وحسب المعطيات التي نشرها المنبر الإسباني «ديموقراطا» (Demócrata)، اليوم الأحد، عقب إغلاق مكاتب التصويت في البر الإسباني وجزر البليار وسبتة ومليلية المحتلتين، يتوقع الاستطلاع حصول الحزب الشعبي على ما بين 129 و134 مقعداً، مقابل 119 إلى 124 مقعداً للحزب الاشتراكي العمالي بقيادة بيدرو سانشيز.
وقدّر الاستطلاع حصول حزب «فوكس» على 48 مقعداً، فيما يتوقع أن تحصد جبهة اليسار «فرنتي أمبليو» ما بين 10 و11 مقعداً، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني «إي آر سي» ما بين 9 و10 مقاعد.
وتشير هذه التقديرات إلى إمكانية اقتراب الحزب الشعبي و«فوكس» من الأغلبية المطلقة، المحددة في 176 مقعداً من أصل 350 بمجلس النواب، بما قد يفتح المجال أمام تشكيل حكومة يمينية، في حال تأكدت هذه الأرقام واستطاع الحزبان استكمال التحالف مع القوى اللازمة.
وأوضح «ديموقراطا» أن الاستطلاع نُشر مع انطلاق عملية فرز الأصوات، رغم أن مكاتب التصويت في جزر الكناري لم تكن قد أغلقت بعد، مشيراً إلى أن الهيئة الانتخابية المركزية الإسبانية كانت قد ذكّرت وسائل الإعلام بعدم نشر استطلاعات ما بعد التصويت قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.
وشدد المنبر على أن الأرقام المعلنة تظل تقديرات غير رسمية، ولا تمثل النتائج النهائية للاقتراع، إذ لم يكن من المرتقب نشر المعطيات الرسمية الأولية قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الإسباني، بعد انتهاء التصويت في مختلف المناطق.
وحسب المعطيات التي نشرها المنبر الإسباني «ديموقراطا» (Demócrata)، اليوم الأحد، عقب إغلاق مكاتب التصويت في البر الإسباني وجزر البليار وسبتة ومليلية المحتلتين، يتوقع الاستطلاع حصول الحزب الشعبي على ما بين 129 و134 مقعداً، مقابل 119 إلى 124 مقعداً للحزب الاشتراكي العمالي بقيادة بيدرو سانشيز.
وقدّر الاستطلاع حصول حزب «فوكس» على 48 مقعداً، فيما يتوقع أن تحصد جبهة اليسار «فرنتي أمبليو» ما بين 10 و11 مقعداً، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني «إي آر سي» ما بين 9 و10 مقاعد.
وتشير هذه التقديرات إلى إمكانية اقتراب الحزب الشعبي و«فوكس» من الأغلبية المطلقة، المحددة في 176 مقعداً من أصل 350 بمجلس النواب، بما قد يفتح المجال أمام تشكيل حكومة يمينية، في حال تأكدت هذه الأرقام واستطاع الحزبان استكمال التحالف مع القوى اللازمة.
وأوضح «ديموقراطا» أن الاستطلاع نُشر مع انطلاق عملية فرز الأصوات، رغم أن مكاتب التصويت في جزر الكناري لم تكن قد أغلقت بعد، مشيراً إلى أن الهيئة الانتخابية المركزية الإسبانية كانت قد ذكّرت وسائل الإعلام بعدم نشر استطلاعات ما بعد التصويت قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.
وشدد المنبر على أن الأرقام المعلنة تظل تقديرات غير رسمية، ولا تمثل النتائج النهائية للاقتراع، إذ لم يكن من المرتقب نشر المعطيات الرسمية الأولية قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الإسباني، بعد انتهاء التصويت في مختلف المناطق.
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