رجّح استطلاع للرأي أنجزته مؤسسةلفائدة التلفزيون العمومي الإسبانيواتحاد القنوات الإذاعية والتلفزيونية الجهوية، تصدّر الحزب الشعبي المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، مع اقتراب تحالفه المحتمل مع حزباليميني من الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.وحسب المعطيات التي نشرها المنبر الإسباني، اليوم الأحد، عقب إغلاق مكاتب التصويت في البر الإسباني وجزر البليار وسبتة ومليلية المحتلتين، يتوقع الاستطلاع حصول الحزب الشعبي على ما بين، مقابلللحزب الاشتراكي العمالي بقيادةوقدّر الاستطلاع حصول حزبعلى، فيما يتوقع أن تحصد جبهة اليسارما بين، وحزب اليسار الجمهوري الكتالونيما بينوتشير هذه التقديرات إلى إمكانية اقتراب الحزب الشعبي و«فوكس» من الأغلبية المطلقة، المحددة فيبمجلس النواب، بما قد يفتح المجال أمام تشكيل حكومة يمينية، في حال تأكدت هذه الأرقام واستطاع الحزبان استكمال التحالف مع القوى اللازمة.وأوضحأن الاستطلاع نُشر مع انطلاق عملية فرز الأصوات، رغم أن مكاتب التصويت في جزر الكناري لم تكن قد أغلقت بعد، مشيراً إلى أن الهيئة الانتخابية المركزية الإسبانية كانت قد ذكّرت وسائل الإعلام بعدم نشر استطلاعات ما بعد التصويت قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.وشدد المنبر على أن الأرقام المعلنة تظل، ولا تمثل النتائج النهائية للاقتراع، إذ لم يكن من المرتقب نشر المعطيات الرسمية الأولية قبل الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الإسباني، بعد انتهاء التصويت في مختلف المناطق.