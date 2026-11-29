المالكي: حرب اليمن قد تنتهي غداً إذا وافق الحوثيون على خطة سلام
وكالات - قال المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اللواء ركن تركي المالكي إن الحرب في اليمن يمكن أن تنتهي غداً إذا وافقت جماعة الحوثي اليمنية على خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة "رويترز" أُجريت بـاللغة الإنجليزية: "أفضل حل هو الحل السياسي.. لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها".
وأفاد في إشارة إلى خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة: "إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية فيمكن أن تنتهي الحرب غداً"، لكنه شدد على أن التحالف سيواصل الضغط العسكري ما دام ذلك ضرورياً لإجبار الجماعة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
"خط أحمر" حول عدنوصرّح المالكي بأن الرياض رسمت "خطاً أحمر" حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، محذراً من أن التحالف سيفعل "كل ما يلزم" لحماية المدينة الساحلية بينما يتقدم مقاتلو الحوثيين إلى مسافة قريبة منها.
وذكر أن التحالف سيعتمد حتى ذلك الحين على القوة العسكرية لإلحاق خسائر بـالجماعة وإجبارها على تغيير سلوكها، عبر توفير دعم جوي قريب متواصل على مدار 24 ساعة لـلوحدات اليمنية على الأرض وإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد المدن السعودية.
وتابع قائلاً: "نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".
مطالب الحوثيينويطالب الحوثيون السعودية بـسحب دعمها للحكومة اليمنية التي تقوم المملكة بتدريب قواتها وتسليحها وتمويلها واستضافة عدد من مسؤوليها في الرياض، فضلاً عن رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية وتقديم تعويضات مالية.
الحرب الأشملوعاد الصراع الآخذ في التصاعد ليكون الجبهة الأكثر اشتعالاً في الحرب الأشمل المتعلقة بـإيران والدائرة على عدة جبهات بـالمنطقة، إذ أودت الحرب بحياة آلاف الأشخاص وشردت مئات الآلاف في اليمن، في حين تتعرض السعودية لـهجمات على معالم مهمة منها أبراج مكاتب في الرياض.
وتهدد هجمات الحوثيين على أهداف مدنية واقتصادية إلى جانب تعطيل الشحن الدولي في البحر الأحمر، سعي المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي والنجاح في استضافة فعاليات دولية كبرى، مثل معرض إكسبو العالمي 2030.
ونشرت "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر تقريراً أشار إلى أن الرياض تستعد لأن تمتد الحرب إلى العام المقبل.
خلفية الصراعوأحبط الحوثيون الهدف الأولي لـلحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وهو شق طريقها بالقتال وصولاً إلى صنعاء الخاضعة لـسيطرة الحوثيين، وتركز جهود الحكومة الآن على الدفاع عن عاصمتها المؤقتة عدن وكسر حصار الحوثيين لـمدينة تعز.
وتدخلت السعودية في اليمن للمرة الأولى عام 2015 على رأس تحالف عربي لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.
وبعد سنوات من الصراع، صمدت إلى حد بعيد هدنة تسنى التوصل إليها عام 2022 إلى أن استؤنف القتال في وقت سابق من هذا العام.
ومنذ انهيار الهدنة، سيطر الحوثيون على أراضٍ ذات أهمية على ساحل البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وطوقوا مدينة تعز الواقعة في المرتفعات، وتتمركز قوات الجماعة الآن على بعد نحو 60 كيلومتراً من عدن.
ورغم الخسائر التي تكبدتها الحكومة مؤخراً ومنها الانسحاب في نوفمبر من مواقع حول مضيق باب المندب لـتعزيز عدن، رفض المالكي فكرة إمكانية زج قوات سعودية برية في اليمن للمساعدة في قلب مجرى الحرب.
وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة "رويترز" أُجريت بـاللغة الإنجليزية: "أفضل حل هو الحل السياسي.. لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها".
وأفاد في إشارة إلى خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة: "إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية فيمكن أن تنتهي الحرب غداً"، لكنه شدد على أن التحالف سيواصل الضغط العسكري ما دام ذلك ضرورياً لإجبار الجماعة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
"خط أحمر" حول عدنوصرّح المالكي بأن الرياض رسمت "خطاً أحمر" حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، محذراً من أن التحالف سيفعل "كل ما يلزم" لحماية المدينة الساحلية بينما يتقدم مقاتلو الحوثيين إلى مسافة قريبة منها.
وذكر أن التحالف سيعتمد حتى ذلك الحين على القوة العسكرية لإلحاق خسائر بـالجماعة وإجبارها على تغيير سلوكها، عبر توفير دعم جوي قريب متواصل على مدار 24 ساعة لـلوحدات اليمنية على الأرض وإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد المدن السعودية.
وتابع قائلاً: "نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".
مطالب الحوثيينويطالب الحوثيون السعودية بـسحب دعمها للحكومة اليمنية التي تقوم المملكة بتدريب قواتها وتسليحها وتمويلها واستضافة عدد من مسؤوليها في الرياض، فضلاً عن رفع القيود عن الموانئ الجوية والبحرية وتقديم تعويضات مالية.
الحرب الأشملوعاد الصراع الآخذ في التصاعد ليكون الجبهة الأكثر اشتعالاً في الحرب الأشمل المتعلقة بـإيران والدائرة على عدة جبهات بـالمنطقة، إذ أودت الحرب بحياة آلاف الأشخاص وشردت مئات الآلاف في اليمن، في حين تتعرض السعودية لـهجمات على معالم مهمة منها أبراج مكاتب في الرياض.
وتهدد هجمات الحوثيين على أهداف مدنية واقتصادية إلى جانب تعطيل الشحن الدولي في البحر الأحمر، سعي المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي والنجاح في استضافة فعاليات دولية كبرى، مثل معرض إكسبو العالمي 2030.
ونشرت "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر تقريراً أشار إلى أن الرياض تستعد لأن تمتد الحرب إلى العام المقبل.
خلفية الصراعوأحبط الحوثيون الهدف الأولي لـلحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وهو شق طريقها بالقتال وصولاً إلى صنعاء الخاضعة لـسيطرة الحوثيين، وتركز جهود الحكومة الآن على الدفاع عن عاصمتها المؤقتة عدن وكسر حصار الحوثيين لـمدينة تعز.
وتدخلت السعودية في اليمن للمرة الأولى عام 2015 على رأس تحالف عربي لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء.
وبعد سنوات من الصراع، صمدت إلى حد بعيد هدنة تسنى التوصل إليها عام 2022 إلى أن استؤنف القتال في وقت سابق من هذا العام.
ومنذ انهيار الهدنة، سيطر الحوثيون على أراضٍ ذات أهمية على ساحل البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وطوقوا مدينة تعز الواقعة في المرتفعات، وتتمركز قوات الجماعة الآن على بعد نحو 60 كيلومتراً من عدن.
ورغم الخسائر التي تكبدتها الحكومة مؤخراً ومنها الانسحاب في نوفمبر من مواقع حول مضيق باب المندب لـتعزيز عدن، رفض المالكي فكرة إمكانية زج قوات سعودية برية في اليمن للمساعدة في قلب مجرى الحرب.
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