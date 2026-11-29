القضاء الجزائري يطالب بحبس صحفية بسبب تصريحاتها حول "رجال الفجر"
طالب وكيل الجمهورية بـمحكمة سيدي امحمد بـالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بـسجن مديرة جريدة "الفجر" حدة حزام، عامين نافذين وغرامة مالية تقارب 4 دولارات.
وتأتي هذه المطالبة في إطار قضية رفعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها الصحفية حول مبادرة "رجال الفجر".
دفاع الصحفية: "خوف على المستقبل واستحضار لمآسي العشرية السوداء"وفي جلسة المحاكمة، نفت حزام التهم المنسوبة إليها، موضحة أن تصريحاتها لم تكن بدافع معارضة الصلاة أو الترويج لخطاب الكراهية، بل نابعة من حالة الخوف والاضطراب التي انتابتها على مستقبل البلاد والأطفال.
واستحضرت الصحفية، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية، ذكريات "العشرية السوداء" وهي موجة العنف التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، مشيرة إلى أن الصور المرتبطة بـالمبادرة أعادت تلك المآسي إلى ذاكرتها.
واستدلت على حسن نيتها بـتشجيعها حفيدها على الصلاة بالبيت وحرصها على شراء سجادة خاصة له.
ومع ذلك، اعترفت حزام بـ"الخطأ" في الجزء المتعلق بـانتقاد الأئمة، مؤكدة أنها قدمت اعتذاراً صريحاً لـ"الأئمة النزهاء" عبر صفحات جريدتها، وفقاً لما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
شرارة الجدل: اتهامات بـ"الفكر الظلامي" ومبادرة تحظى بشعبية واسعةواندلعت الأزمة إثر نشر حزام مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، انتقدت فيه المبادرة التي تشجع الفتيان على المواظبة على صلاة الفجر جماعة في المساجد.
وذهبت الصحفية في انتقادها إلى حد الحديث عن تعرض أطفال للاغتصاب في المساجد، واتهام بعض الأئمة بنشر "الفكر المتطرف"، محذرة من أن المبادرة قد تساهم في "إعادة بعث الفكر الظلامي".
في المقابل، تحظى مبادرة "رجال الفجر" بـشعبية وانتشار واسع محلياً ودولياً، حيث بدأت بـمشاركة محدودة قبل أن تتوسع لتشمل أعداداً كبيرة، مما حوّل القضية إلى ساحة لمعركة فكرية حادة بين التيارات العلمانية ونظيرتها الإسلامية في البلاد.
مطالبات بالتحقيق وتساؤلات برلمانية حول "التكييف القانوني"وعلى الصعيد الرسمي والنقابي، دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل، معتبراً أن تصريحات الصحفية تتضمن "تشويهاً لصورة المساجد والقائمين عليها وانتقاصاً من مكانة الأئمة".
وعكست القضية حجم الانقسام في الأوساط السياسية، حيث استفسرت حركة "مجتمع السلم" ذات المرجعية الإسلامية، عبر أحد نوابها في البرلمان، وزير العدل لطفي بوجمعة، حول التكييف القانوني لهذه التصريحات والإجراءات القضائية المتوقعة بشأنها، في خطوة تعكس حساسية الملف وتداعياته على المشهد العام في الجزائر.
المصدر: روسيا اليوم + "د ب أ"
وتأتي هذه المطالبة في إطار قضية رفعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها الصحفية حول مبادرة "رجال الفجر".
دفاع الصحفية: "خوف على المستقبل واستحضار لمآسي العشرية السوداء"وفي جلسة المحاكمة، نفت حزام التهم المنسوبة إليها، موضحة أن تصريحاتها لم تكن بدافع معارضة الصلاة أو الترويج لخطاب الكراهية، بل نابعة من حالة الخوف والاضطراب التي انتابتها على مستقبل البلاد والأطفال.
واستحضرت الصحفية، حسبما نقلته وسائل إعلام محلية، ذكريات "العشرية السوداء" وهي موجة العنف التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، مشيرة إلى أن الصور المرتبطة بـالمبادرة أعادت تلك المآسي إلى ذاكرتها.
واستدلت على حسن نيتها بـتشجيعها حفيدها على الصلاة بالبيت وحرصها على شراء سجادة خاصة له.
ومع ذلك، اعترفت حزام بـ"الخطأ" في الجزء المتعلق بـانتقاد الأئمة، مؤكدة أنها قدمت اعتذاراً صريحاً لـ"الأئمة النزهاء" عبر صفحات جريدتها، وفقاً لما أوردته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
شرارة الجدل: اتهامات بـ"الفكر الظلامي" ومبادرة تحظى بشعبية واسعةواندلعت الأزمة إثر نشر حزام مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، انتقدت فيه المبادرة التي تشجع الفتيان على المواظبة على صلاة الفجر جماعة في المساجد.
وذهبت الصحفية في انتقادها إلى حد الحديث عن تعرض أطفال للاغتصاب في المساجد، واتهام بعض الأئمة بنشر "الفكر المتطرف"، محذرة من أن المبادرة قد تساهم في "إعادة بعث الفكر الظلامي".
في المقابل، تحظى مبادرة "رجال الفجر" بـشعبية وانتشار واسع محلياً ودولياً، حيث بدأت بـمشاركة محدودة قبل أن تتوسع لتشمل أعداداً كبيرة، مما حوّل القضية إلى ساحة لمعركة فكرية حادة بين التيارات العلمانية ونظيرتها الإسلامية في البلاد.
مطالبات بالتحقيق وتساؤلات برلمانية حول "التكييف القانوني"وعلى الصعيد الرسمي والنقابي، دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل، معتبراً أن تصريحات الصحفية تتضمن "تشويهاً لصورة المساجد والقائمين عليها وانتقاصاً من مكانة الأئمة".
وعكست القضية حجم الانقسام في الأوساط السياسية، حيث استفسرت حركة "مجتمع السلم" ذات المرجعية الإسلامية، عبر أحد نوابها في البرلمان، وزير العدل لطفي بوجمعة، حول التكييف القانوني لهذه التصريحات والإجراءات القضائية المتوقعة بشأنها، في خطوة تعكس حساسية الملف وتداعياته على المشهد العام في الجزائر.
المصدر: روسيا اليوم + "د ب أ"
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