النتائج الكاملة للدورة



أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مشاركته فيبالخسارة أمام نظيره الإسباني بنتيجة، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، بالقاعة الرياضية أنطونيو ريفيا بمدينة بويرتويانو الإسبانية، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة.وكانت العناصر الوطنية قد حققت الفوز في الجولة الثانية على المنتخب البرتغالي بنتيجة، يوم السبت، بعد أن استهلت مشاركتها بالهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجةوتندرج مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن استعداداته للمشاركة في، التي ستحتضنها تونس منوسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول من البطولة القارية ضمن، إلى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا وأوغندا.- تونس – إسبانيا:- الأرجنتين – البرتغال:- تونس – البرتغال:- إسبانيا – الأرجنتين:- تونس – الأرجنتين:- إسبانيا – البرتغال: