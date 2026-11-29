المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات ينهي دورة إسبانيا بهزيمة أمام البلد المضيف (24-35)
أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مشاركته في دورة إسبانيا الدولية الودية بالخسارة أمام نظيره الإسباني بنتيجة 24-35، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، بالقاعة الرياضية أنطونيو ريفيا بمدينة بويرتويانو الإسبانية، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة.
وكانت العناصر الوطنية قد حققت الفوز في الجولة الثانية على المنتخب البرتغالي بنتيجة 26-24، يوم السبت، بعد أن استهلت مشاركتها بالهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 26-28.
وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن استعداداته للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات، التي ستحتضنها تونس من 2 إلى 12 ديسمبر 2026.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول من البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا وأوغندا.
النتائج الكاملة للدورةالأحد 29 نوفمبر 2026
- تونس – إسبانيا: 24-35
- الأرجنتين – البرتغال: 18-29
السبت 28 نوفمبر 2026
- تونس – البرتغال: 26-24
- إسبانيا – الأرجنتين: 23-17
الجمعة 27 نوفمبر 2026
- تونس – الأرجنتين: 26-28
- إسبانيا – البرتغال: 28-28
وكانت العناصر الوطنية قد حققت الفوز في الجولة الثانية على المنتخب البرتغالي بنتيجة 26-24، يوم السبت، بعد أن استهلت مشاركتها بالهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 26-28.
وتندرج مشاركة المنتخب التونسي في هذه الدورة ضمن استعداداته للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات، التي ستحتضنها تونس من 2 إلى 12 ديسمبر 2026.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الأول من البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا وأوغندا.
النتائج الكاملة للدورةالأحد 29 نوفمبر 2026
- تونس – إسبانيا: 24-35
- الأرجنتين – البرتغال: 18-29
السبت 28 نوفمبر 2026
- تونس – البرتغال: 26-24
- إسبانيا – الأرجنتين: 23-17
الجمعة 27 نوفمبر 2026
- تونس – الأرجنتين: 26-28
- إسبانيا – البرتغال: 28-28
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