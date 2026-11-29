حضارة عالية مرموقة



انتقادات غير موضوعية



محتوى الدستور



السُّوفِيت



ملاحظة



عدم توفر المعلومات



بقلمدستور قرطاج هو النظام السياسي للمدينة خلال العصر البني أي في عهد الحضارة القرطاجية التي كانت لها نفوذ واسع و كانت لها نفوذ واسع في البحر الأبيض المتوسط لعدة عقود حيث سيطرت على اغلب منافذهالتنظيم السياسي لقرطاج كان محل اهتمام وأشاد به العديد من المؤلفين القدماء حيث أشاروا على أن قرطاج لها سمعة متميزة ذات حضارة عالية مرموقة أي انها دولة متقدمة حضاريا وقتها بالنسبة للدول الأخرى الموجدة في تلك الازمان.على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن حكومة قرطاج في تلك الاوقات، إلا أنه يمكن للرجوع الى ما كتبه ارسطو وقتها عن قرطاج ويعتبر ما كتبه مهم وثمين و يبين بعض الحقائق ويقدمها كنموذج لدستور متوازن ويتضمن خصائص لمختلف أنواع الأنظمة السياسية التي كانت موجودة في تلك الفترة مثلكل ما قيل و كتب حول تلك المواضيع لم تكن موضوعية و اغلب الكتاب لم يكونوا واقعيين، بل كانوا منحازين و غير محادين أي كان احكامهم مملات من اعتبارات عنصرية ومتحيزة في أغلب الأحيان و ليس بها أي تحليل و تقديم واقعي يسرد الحقيقة كما هي بل كان به نزعة عنصرية و بها نوعا من الكراهية للو الحقد لكل ما هو غريب عن الوطن أي ما يسمى اليوم العنصرية، وتأتي أحيانًا من مؤلفين رومانيين أو يونانيين من تلك الفترة الزمنية. الاعتبار لثقافي والمصطلحات المستخدمة لا تتوافق مع الواقع الحضاري لتلك المنطقة ذات الطابع الشرقي و العقلية الفينيقية و قتها.حتى أن نص أرسطو يصف المؤسسات السياسية الساكنة، دون مراعاة التطورات المرتبطة بالصراعات في تاريخ قرطاج، بما في ذلك الحروب الصقلية، قبل النص؛ ولا توجد أي معلومات عن التغييرات المرتبطة بفترة الحروب البنية القرطاجية وغيرها و هذا ما جعل ما قاله ارسطو محل شك و أثار نص أرسطو نقاشًا واسعا، حيث اعتبره بعض المؤرخين، بما في ذلك ستيفان جيسيل، وصفًا متأخرًا. ويفضل الباحثون الآن تطور المؤسسات على مدار التاريخيشير دستور قرطاج إلى النظام السياسي لهذه المدينة البونيقية، وهو نظام حلله أرسطو بوصفه دستوراًيجمع بين عناصر ملكية، وأرستقراطية (أو أوليغارشية)، وديمقراطيةوهما حاكمان يُنتخبان سنوياً، ويتوليان مهاماً مدنية وقضائية، كما يقومان بالدعوة لعقد المجالس. ويشير إليهما المؤلفون الإغريق أحياناً بلقب "ملوكهيئة أرستقراطية تتشاور مع "السوفيت" بشأن قضايا الحرب والسلم والدبلوماسية والشؤون الماليةهيئة أوليغارشية تعمل بمثابة محكمة أو مجلس من الحكام والقضاة، ويتم اختيار أعضائها غالباً عبر لجان خماسية. وتختص هذه الهيئة، على وجه الخصوص، بمراقبة أعمال القادة العسكريين بعد انتهاء حملاتهميتألف من المواطنين، وله دور حاسم في الفصل عند حدوث خلاف بين "السوفيت" ومجلس الشيوخ. وقد تزايد نفوذ هذا المجلس سياسياً خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلادالسوفيت او الشوفيت او الاشباط كلها نفس المعنى«السُّفِيط» (أو ، حيث تعني كلمة «شُوفِيت» - shouphet - «قضاة») بمثابة قادة وحكّام. يتولون مهام القضاء وإدارة الشؤون المدنية، إلا أن منصبهم ليس وراثياً. وكان نظام الحكم لديهم شبيهاً بنظيره في روما؛ إذ يضمّ مجلساً للشيوخ (سيناتو) واثنين من «السُّفِيط» يُنتخبان سنوياً. غير أن الرومان والإغريق أطلقوا عليهم لقب «ملوك»؛ وذلك لعجزهم عن إيجاد مصطلح ملائم في ثقافتهم يعبّر بدقة عن طبيعة هذا المنصب في السياق البوني القرطاجي. ويشير كورنيليوس نيبوس -ضمنياً- إلى هؤلاء «السُّفِيط»، باعتبارهم كبار القضاة في قرطاج، قائلاً: «تماماً كما تختار روما قناصلها، كانت قرطاج تُقيم في كل عام ملكين يتمتعان بصلاحيات سنويةكلمة سوفيات الروسية هي أصلها من كلمة سوفيت القرطاجيةاغلب الدراسات حول هذا الموضوع لم تكن مكتملة نظرا لعدم كفاية المعلومات المتوفرة عن قرطاجدستور قرطاج لم يكن متفقا عليها من طرف المختصين في الميدان وكانت محل جدال حول الملكية في قرطاج. اعتبر المؤلفون الكلاسيكيون أن النظام الملكي كان موجودًا في المدينة، وفي بداية القرن العشرين، دافع كارل جويليةس بيلوخ بشدة عن فرضية وجود ملوك قرطاج. في الواقع يُشار إلى رعايا المدينة باسم "الملوك" في المصادر الكلاسيكية. ويستخدم هؤلاء مصطلحات خاصة بسياقهم السياسي ولا يمكن إلا أن تعطي رؤية تقريبية للمؤسسات البونيةكانت إحدى الحجج الأساسية لصالح الملوك هي الوجود المؤكد للممالك الفينيقية التي جمعت بين السلطة السياسية والدينية، كما كان الحال في القرن الخامس قبل الميلاد. ق.م.على رأس قرطاج كان هناك اثنان من كبار المسؤولين في الإمبراطورية يُطلق عليهم. تم انتخاب شوفات او شوفاط سنويًا من قبل المجلس الشعبي القرطاجي، لذلك كان للشعب رأي ديمقراطي. ترأس سوفات المجلس القرطاجي، والذي يتكون منويتخذ جميع القرارات السياسية المهمة في البلاد و يرجع تاريخ شوفات إلى عام 410، اي زمن حنبعل (440-406 ق.م.، الحاكم المبكر، لا الخلط بينه وبين حنبعل بركاساو بركا التي تعني بالقرطاجي البرق عندما توسعت المدينة في القرن الثامن/السابع القرن ما قبل الميلاد. عندما تحرر سياسيًا في القرن الأول قبل الميلاد، ربما حل ملك محل الحاكم. قاضي في القرن السادس قبل الميلاد. في القرن الرابع قبل الميلاد، يبدو أن قاضيًا واحدًا أو قاضيين قد تولى السلطة. بشكل عام، يُعزى ظهور اثنين من السوفات المنتخبين سنويًا إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. قبل الميلاد أو في القرن الثالث قبل الميلاد. ويطبق مبدأ الزمالة والمعاش. في المعارك الطويلة حوالي عام 520 قبل الميلاد. إلى 300 قبل الميلاد يبدو أن طابع المكتب لم يتغير كثيرًا