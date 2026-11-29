Le déficit de productivité, fabrique de tous les autres déficits
E4T, Moktar LaMari, Ph.D,
La politique économique tunisienne souffre aujourd'hui d'un double problème : elle ne maîtrise ni ses objectifs (cibles) ni la trajectoire permettant de les atteindre. Derrière les déficits de croissance, du budget et des finances publiques se cache un déficit plus structurel et plus profond : celui de la productivité. Tant qu'il ne sera pas traité, les autres déficits continueront de se creuser, de s'accumuler et de se financer par davantage de dette. Explication en trois temps…
LE DÉFICIT DE PRODUCTIVITÉ ACCÉLÉRATEUR DES AUTRES DÉFICITSPourquoi la faiblesse de la productivité finit-elle par contaminer toute l'économie tunisienne ? En Tunisie, le débat économique reste souvent enfermé dans une discussion comptable : quel déficit budgétaire viser ? Quel niveau de dette ne pas dépasser ? Quel taux de croissance inscrire dans la loi de finances ? Combien de recettes fiscales mobiliser ? Ces questions sont légitimes, mais elles traitent davantage les symptômes que leurs causes.
La véritable question est ailleurs : quelle trajectoire de transformation permettrait de produire davantage de richesses avec les mêmes ressources, de créer plus de valeur ajoutée, de mieux rémunérer le travail et de financer durablement les dépenses collectives ?
La Tunisie n'a donc pas seulement un problème de cibles économiques ou budgétaires. Elle a surtout un problème de trajectoire, bien plus grave. Fixer une croissance de 2,7 %, un déficit de 6 % ou une dette de 80 % du PIB ne constitue pas une politique économique. Ce sont des résultats espérés. Une véritable politique doit expliquer comment les atteindre, par quels investissements, quels gains de productivité et quelles transformations institutionnelles.
L'exercice budgétaire 2026 illustre cette difficulté. La loi de finances initiale reposait sur une croissance de 3,3 %, ensuite ramenée à 2,7 %. Or, les données de l'Institut national de la statistique indiquent une croissance limitée à 1,9 % au troisième trimestre et à 2,2 % sur les neuf premiers mois.
Atteindre 2,7 % sur l'ensemble de l'année exigerait une croissance proche de 4 % au quatrième trimestre selon la comptabilité officielle, ou d'environ 3,6 % selon une estimation corrigée des chocs temporaires. Une telle performance serait sans précédent au cours des cinq dernières années. Un taux de croissance de 2,25 % paraît donc plus cohérent et plus plausible.
Mais la question n'est pas seulement de savoir si les prévisions étaient trop optimistes. Il faut comprendre pourquoi l'économie tunisienne peine à accélérer. La réponse renvoie notamment à la faiblesse des gains de productivité, à l'insuffisance de l'investissement productif, aux difficultés de diffusion technologique, aux rigidités administratives, à la faible intensité concurrentielle de certains marchés et à la mauvaise allocation des ressources.
Une économie qui mobilise beaucoup de travail, de capital, d'énergie, de crédit et de dépenses publiques, mais qui augmente peu sa production par unité de ressource utilisée, finit nécessairement par s'essouffler. Elle peut maintenir son activité et sa consommation sans créer suffisamment de richesse nouvelle pour soutenir durablement les salaires, les recettes fiscales et le niveau de vie.
Le déficit de productivité n'est donc pas un déficit supplémentaire à ajouter aux autres. Il constitue l'une des causes structurelles qui contribuent à les produire.
Le déficit de croissanceLa croissance repose sur la quantité de travail mobilisée, le capital investi et l'efficacité avec laquelle ces facteurs sont combinés. Lorsque la productivité du travail progresse faiblement et que la productivité globale des facteurs stagne, l'accumulation de capital et de travail génère des rendements insuffisants. L'économie peut connaître des rebonds sectoriels, une bonne campagne agricole ou une embellie touristique sans parvenir à enclencher une croissance structurelle.
Le déficit de revenus disponibles et de pouvoir d'achatLa productivité conditionne la capacité à augmenter les rémunérations réelles sans alimenter les coûts et les déséquilibres. Lorsque la production par travailleur progresse peu, les entreprises disposent de marges limitées pour augmenter les salaires, investir et innover. Il en résulte une trappe de faible productivité et de faibles salaires : les entreprises créent peu de valeur ajoutée, rémunèrent modestement leur travail et restent prisonnières d'activités à faible contenu technologique. Les ménages voient leur pouvoir d'achat comprimé, ce qui entretient la faiblesse de la demande intérieure.
Le déficit budgétaireLes recettes fiscales dépendent du niveau de l'activité, des revenus, des bénéfices et de la consommation. Une économie qui crée peu de valeur ajoutée élargit difficilement son assiette fiscale. À pression fiscale inchangée, une croissance plus faible signifie moins de recettes. Or, les dépenses publiques diminuent rarement au même rythme : les salaires publics, les intérêts de la dette, les subventions et les transferts sociaux présentent une forte rigidité. Lorsque la richesse produite progresse moins vite que les dépenses, le déficit se creuse.
Le déficit d'investissementConfronté à des recettes insuffisantes et à des charges rigides, l'État ajuste souvent les dépenses les plus faciles à différer : les investissements publics. Il risque ainsi de sacrifier les infrastructures, les transports, l'eau, l'énergie et les équipements collectifs qui amélioreraient la productivité de l'ensemble de l'économie. Le secteur privé est lui aussi freiné par l'incertitude réglementaire, les délais administratifs, le coût du financement et l'insuffisance de la demande solvable. Le déficit de productivité devient alors un déficit d'investissement, qui alimente à son tour le premier.
Le déficit extérieur et les tensions sur le dinarUne économie peu productive peine à concurrencer les producteurs étrangers, à diversifier ses exportations et à monter en gamme. Elle dépend davantage des importations d'équipements, d'intrants et de biens de consommation, sans développer suffisamment ses capacités exportatrices. Cette situation contribue aux déséquilibres extérieurs, à la pression sur les réserves en devises et aux tensions sur le taux de change.
La dépréciation du dinar renchérit les importations, notamment énergétiques et intermédiaires, et peut alimenter l'inflation. La boucle se referme : la faible productivité fragilise la compétitivité, tandis que les déséquilibres extérieurs augmentent les coûts de production.
En définitive, le déficit de productivité agit comme un mécanisme de propagation et un accélérateur des déficits : il affaiblit la croissance, comprime les revenus, réduit les recettes publiques, décourage l'investissement et fragilise la compétitivité extérieure. Mais ses conséquences ne s'arrêtent pas là. Lorsque l'État doit compenser ces insuffisances, le problème de production se transforme progressivement en problème de financement et d'endettement.
DE L'ASTHÉNIE DE LA PRODUCTIVITÉ À LA RÉPRESSION FINANCIÈRELorsque l'économie ne produit pas suffisamment de richesses, l'État finit par emprunter pour compenser ce qu'elle ne génère pas.
Lorsque l'État collecte moins de recettes que prévu, il doit financer la différence. Si cette situation se répète, l'endettement cesse d'être un instrument temporaire de financement de l'investissement et devient un mécanisme permanent de couverture des dépenses courantes.
C'est le risque auquel la Tunisie est confrontée. Avec une croissance estimée autour de 2,25 % en 2026, le déficit budgétaire hors dons pourrait atteindre 6,45 % du PIB, soit environ 570 millions de dinars de plus que dans le scénario initial. Le solde primaire pourrait se dégrader à −3 % du PIB, contre −2 % nécessaires à la stabilisation de la dette, selon les hypothèses retenues.
Le problème ne concerne donc plus seulement le volume de la dette, mais aussi la capacité de l'économie à produire suffisamment de richesse pour en supporter le service. Une dette qui finance des infrastructures, des technologies et des investissements augmentant la productivité future n'a pas la même signification économique qu'une dette qui couvre durablement des dépenses sans effet significatif sur les capacités productives ou qui rembourse des engagements antérieurs.
Cette distinction devrait être au cœur de toute stratégie budgétaire tunisienne.
La question devient encore plus délicate avec la répression financière. L'orientation réglementaire des ressources bancaires vers le financement de l'État peut contenir temporairement les coûts apparents de l'endettement et donner accès à des ressources intérieures à des conditions moins coûteuses que celles du marché. Mais elle ne crée aucune richesse supplémentaire.
Elle peut même déplacer le problème vers le secteur productif. Lorsque les banques consacrent une part croissante de leurs ressources au financement souverain, les entreprises disposent de moins de crédits pour leur modernisation, leur équipement et leur expansion.
C'est l'effet d'éviction : l'État absorbe des ressources financières qui auraient pu financer des activités productives. L'État devient de facto un « ennemi » des entreprises, quand il faut accéder aux crédits.
Or, dans une économie où les gains de productivité sont déjà insuffisants, ce mécanisme est particulièrement préoccupant.
Une sortie de la répression financière ne peut pas davantage être improvisée. Une normalisation monétaire et financière sans consolidation budgétaire préalable pourrait renchérir le coût réel de la dette et inverser les conditions qui permettaient jusque-là de la stabiliser.
Le danger : avec un taux d'intérêt réel de 3 % — correspondant, dans les hypothèses retenues, à un taux nominal de 10 à 11 % —, la dette pourrait atteindre 95 % du PIB en 2030, elle pourrait dépasser 105 % du PIB.
La leçon est essentielle : on ne peut pas sortir durablement de la répression financière avec une économie qui ne produit pas suffisamment de richesse pour supporter le coût normal de son financement.
La Tunisie de l'ère post-2011 s'est enfermée dans une succession de mécanismes de compensation. La croissance est insuffisante ? L'État emprunte. Les recettes fiscales manquent ? Il augmente la pression fiscale ou sollicite davantage les contribuables existants. L'investissement public devient difficile à financer ? Il est reporté ou sous-exécuté.
Les entreprises manquent de financement ? Le crédit disponible est davantage orienté vers le financement souverain. Le pouvoir d'achat est comprimé ? Les subventions et les transferts deviennent des instruments de compensation. Le dinar est sous pression ? Les autorités cherchent à préserver les équilibres extérieurs et à contenir les importations.
Chacune de ces réponses peut se justifier à court terme. Mais aucune ne résout le problème fondamental : la faiblesse de la création de valeur ajoutée par rapport aux ressources mobilisées. C'est pourquoi il faut s'inscrire dans une logique de trajectoire, avec des cibles liées entre elles.
Une économie ne peut pas durablement compenser son manque de productivité par davantage d'impôts, de dette, de restrictions financières ou de subventions. C'est le risque d'une politique exclusivement défensive : elle mobilise toujours plus de ressources pour maintenir les équilibres existants, au détriment des investissements et des réformes qui permettraient d'en construire de nouveaux.
Il faut toutefois distinguer les mécanismes structurels des facteurs conjoncturels. Les chocs climatiques, les fluctuations des prix internationaux, les difficultés du secteur minier, les dépenses exceptionnelles et les choix de politique publique peuvent également provoquer des déficits.
La productivité n'explique pas mécaniquement chaque dinar de déficit, mais elle détermine largement la capacité de l'économie à absorber ces chocs, à retrouver son équilibre et à financer les ajustements nécessaires.
Le piège est donc double : une économie insuffisamment productive oblige l'État à compenser ses faiblesses par l'endettement, tandis que les conditions de financement de cet endettement peuvent, à leur tour, pénaliser l'investissement productif. Pour sortir de cette spirale, il ne suffit plus de mieux gérer les déficits existants. Il faut changer la manière dont l'économie produit ses richesses.
LE PROBLÈME N'EST PAS LA CIBLE, C'EST LA TRAJECTOIREIl ne suffit plus de fixer des objectifs de croissance, de déficit et de dette. Il faut construire les mécanismes économiques capables de les rendre atteignables.
Cette distinction devrait changer profondément la manière de construire les politiques économiques et les lois de finances en Tunisie.
Une cible de croissance de 3 % ne signifie rien si elle n'est pas accompagnée d'une trajectoire crédible de gains de productivité, d'investissement et de transformation sectorielle. De même, annoncer un déficit budgétaire de 5 % ou une dette de 80 % du PIB ne constitue pas une stratégie de soutenabilité si l'on ne précise pas comment l'économie générera les revenus nécessaires.
Les prévisions budgétaires sont conditionnelles et doivent être actualisées lorsque les données évoluent. Maintenir une hypothèse de croissance devenue improbable ne protège pas la crédibilité budgétaire ; cela risque plutôt de masquer les besoins réels d'ajustement.
L'exercice 2026 en fournit une illustration. Une croissance annuelle autour de 2,25 %, au lieu des 2,7 % retenus dans la cible révisée, implique un manque à gagner fiscal estimé à environ 245 millions de dinars. Par rapport à la loi de finances initiale, qui reposait sur une croissance de 3,3 %, l'écart atteindrait environ 570 millions de dinars. C'est la dette qui finance ces déficits.
Ces montants illustrent le coût budgétaire d'une croissance qui ne répond pas aux hypothèses sur lesquelles les dépenses et les recettes ont été construites. Mais corriger les prévisions ne suffit pas : il faut également corriger les mécanismes qui produisent ces écarts.
La politique économique devrait ainsi passer d'une logique de cibles annuelles à une logique de trajectoires pluriannuelles, reposant sur des indicateurs mesurables et vérifiables :
* Productivité du travail : augmenter la valeur ajoutée produite par travailleur et par heure travaillée.
* Productivité globale des facteurs : améliorer l'efficacité de la combinaison du capital, du travail, de la technologie et des ressources naturelles.
* Investissement productif : réorienter progressivement le financement vers les activités qui augmentent les capacités de production et d'exportation.
* Capital humain : mieux articuler formation, enseignement supérieur, compétences professionnelles et besoins des entreprises.
* Efficacité publique : mesurer la qualité et le rendement économique des dépenses, plutôt que leur seule exécution comptable.
* Compétitivité : réduire les coûts logistiques, énergétiques, administratifs et financiers qui pénalisent la production.
* Allocation du crédit : préserver un financement suffisant pour les entreprises et les projets productifs.
* Soutenabilité budgétaire : conditionner les trajectoires de dépenses et d'endettement à des hypothèses réalistes de croissance et de recettes.
Au fond, le problème tunisien est aussi celui d'un modèle économique qui cherche trop souvent à répartir une richesse dont la progression demeure insuffisante. La question des salaires, des transferts sociaux, des subventions, de la fiscalité et du pouvoir d'achat est évidemment centrale. Mais ces objectifs ne peuvent être durablement financés sans augmentation de la richesse produite.
La redistribution ne remplace pas la création de richesse. L'endettement ne remplace pas la productivité. La fiscalité ne remplace pas la compétitivité. Et la réglementation ne remplace pas l'investissement.
Une économie qui ne progresse pas suffisamment en matière de productivité finit par rencontrer simultanément plusieurs contraintes : elle crée trop peu d'emplois de qualité, rémunère insuffisamment son travail, génère des recettes fiscales limitées, importe davantage qu'elle ne peut financer et accumule des dettes pour compenser ses insuffisances.
C'est cette interdépendance qu'il faut placer au centre du débat économique tunisien.
La Tunisie ne peut pas résoudre son déficit budgétaire sans s'attaquer à son déficit de croissance. Elle ne peut pas résoudre durablement son déficit de croissance sans s'attaquer à son déficit de productivité. Et elle ne peut pas inverser sa trajectoire d'endettement sans reconstruire une capacité productive permettant de générer davantage de revenus, d'exportations et de recettes publiques.
La véritable réforme économique ne consiste pas à déplacer les déficits d'une ligne budgétaire à une autre, à remplacer un emprunt extérieur par un emprunt intérieur ou à annoncer une nouvelle cible de croissance.
Elle consiste à changer la trajectoire de production, d'investissement et de création de valeur ajoutée.
Car, au bout du compte, un pays ne s'enrichit pas parce qu'il emprunte davantage, taxe davantage ou dépense davantage. Il s'enrichit lorsqu'il devient capable de produire davantage de richesse avec les ressources dont il dispose.
La Tunisie a besoin d'une nouvelle trajectoire économique, pas simplement de nouvelles cibles budgétaires. Et cette trajectoire commence par de mesures visant l'augmentation de la productivité, et de l'innovation en général..
La politique économique tunisienne souffre aujourd'hui d'un double problème : elle ne maîtrise ni ses objectifs (cibles) ni la trajectoire permettant de les atteindre. Derrière les déficits de croissance, du budget et des finances publiques se cache un déficit plus structurel et plus profond : celui de la productivité. Tant qu'il ne sera pas traité, les autres déficits continueront de se creuser, de s'accumuler et de se financer par davantage de dette. Explication en trois temps…
LE DÉFICIT DE PRODUCTIVITÉ ACCÉLÉRATEUR DES AUTRES DÉFICITSPourquoi la faiblesse de la productivité finit-elle par contaminer toute l'économie tunisienne ? En Tunisie, le débat économique reste souvent enfermé dans une discussion comptable : quel déficit budgétaire viser ? Quel niveau de dette ne pas dépasser ? Quel taux de croissance inscrire dans la loi de finances ? Combien de recettes fiscales mobiliser ? Ces questions sont légitimes, mais elles traitent davantage les symptômes que leurs causes.
La véritable question est ailleurs : quelle trajectoire de transformation permettrait de produire davantage de richesses avec les mêmes ressources, de créer plus de valeur ajoutée, de mieux rémunérer le travail et de financer durablement les dépenses collectives ?
La Tunisie n'a donc pas seulement un problème de cibles économiques ou budgétaires. Elle a surtout un problème de trajectoire, bien plus grave. Fixer une croissance de 2,7 %, un déficit de 6 % ou une dette de 80 % du PIB ne constitue pas une politique économique. Ce sont des résultats espérés. Une véritable politique doit expliquer comment les atteindre, par quels investissements, quels gains de productivité et quelles transformations institutionnelles.
L'exercice budgétaire 2026 illustre cette difficulté. La loi de finances initiale reposait sur une croissance de 3,3 %, ensuite ramenée à 2,7 %. Or, les données de l'Institut national de la statistique indiquent une croissance limitée à 1,9 % au troisième trimestre et à 2,2 % sur les neuf premiers mois.
Atteindre 2,7 % sur l'ensemble de l'année exigerait une croissance proche de 4 % au quatrième trimestre selon la comptabilité officielle, ou d'environ 3,6 % selon une estimation corrigée des chocs temporaires. Une telle performance serait sans précédent au cours des cinq dernières années. Un taux de croissance de 2,25 % paraît donc plus cohérent et plus plausible.
Mais la question n'est pas seulement de savoir si les prévisions étaient trop optimistes. Il faut comprendre pourquoi l'économie tunisienne peine à accélérer. La réponse renvoie notamment à la faiblesse des gains de productivité, à l'insuffisance de l'investissement productif, aux difficultés de diffusion technologique, aux rigidités administratives, à la faible intensité concurrentielle de certains marchés et à la mauvaise allocation des ressources.
Une économie qui mobilise beaucoup de travail, de capital, d'énergie, de crédit et de dépenses publiques, mais qui augmente peu sa production par unité de ressource utilisée, finit nécessairement par s'essouffler. Elle peut maintenir son activité et sa consommation sans créer suffisamment de richesse nouvelle pour soutenir durablement les salaires, les recettes fiscales et le niveau de vie.
Le déficit de productivité n'est donc pas un déficit supplémentaire à ajouter aux autres. Il constitue l'une des causes structurelles qui contribuent à les produire.
Le déficit de croissanceLa croissance repose sur la quantité de travail mobilisée, le capital investi et l'efficacité avec laquelle ces facteurs sont combinés. Lorsque la productivité du travail progresse faiblement et que la productivité globale des facteurs stagne, l'accumulation de capital et de travail génère des rendements insuffisants. L'économie peut connaître des rebonds sectoriels, une bonne campagne agricole ou une embellie touristique sans parvenir à enclencher une croissance structurelle.
Le déficit de revenus disponibles et de pouvoir d'achatLa productivité conditionne la capacité à augmenter les rémunérations réelles sans alimenter les coûts et les déséquilibres. Lorsque la production par travailleur progresse peu, les entreprises disposent de marges limitées pour augmenter les salaires, investir et innover. Il en résulte une trappe de faible productivité et de faibles salaires : les entreprises créent peu de valeur ajoutée, rémunèrent modestement leur travail et restent prisonnières d'activités à faible contenu technologique. Les ménages voient leur pouvoir d'achat comprimé, ce qui entretient la faiblesse de la demande intérieure.
Le déficit budgétaireLes recettes fiscales dépendent du niveau de l'activité, des revenus, des bénéfices et de la consommation. Une économie qui crée peu de valeur ajoutée élargit difficilement son assiette fiscale. À pression fiscale inchangée, une croissance plus faible signifie moins de recettes. Or, les dépenses publiques diminuent rarement au même rythme : les salaires publics, les intérêts de la dette, les subventions et les transferts sociaux présentent une forte rigidité. Lorsque la richesse produite progresse moins vite que les dépenses, le déficit se creuse.
Le déficit d'investissementConfronté à des recettes insuffisantes et à des charges rigides, l'État ajuste souvent les dépenses les plus faciles à différer : les investissements publics. Il risque ainsi de sacrifier les infrastructures, les transports, l'eau, l'énergie et les équipements collectifs qui amélioreraient la productivité de l'ensemble de l'économie. Le secteur privé est lui aussi freiné par l'incertitude réglementaire, les délais administratifs, le coût du financement et l'insuffisance de la demande solvable. Le déficit de productivité devient alors un déficit d'investissement, qui alimente à son tour le premier.
Le déficit extérieur et les tensions sur le dinarUne économie peu productive peine à concurrencer les producteurs étrangers, à diversifier ses exportations et à monter en gamme. Elle dépend davantage des importations d'équipements, d'intrants et de biens de consommation, sans développer suffisamment ses capacités exportatrices. Cette situation contribue aux déséquilibres extérieurs, à la pression sur les réserves en devises et aux tensions sur le taux de change.
La dépréciation du dinar renchérit les importations, notamment énergétiques et intermédiaires, et peut alimenter l'inflation. La boucle se referme : la faible productivité fragilise la compétitivité, tandis que les déséquilibres extérieurs augmentent les coûts de production.
En définitive, le déficit de productivité agit comme un mécanisme de propagation et un accélérateur des déficits : il affaiblit la croissance, comprime les revenus, réduit les recettes publiques, décourage l'investissement et fragilise la compétitivité extérieure. Mais ses conséquences ne s'arrêtent pas là. Lorsque l'État doit compenser ces insuffisances, le problème de production se transforme progressivement en problème de financement et d'endettement.
DE L'ASTHÉNIE DE LA PRODUCTIVITÉ À LA RÉPRESSION FINANCIÈRELorsque l'économie ne produit pas suffisamment de richesses, l'État finit par emprunter pour compenser ce qu'elle ne génère pas.
Lorsque l'État collecte moins de recettes que prévu, il doit financer la différence. Si cette situation se répète, l'endettement cesse d'être un instrument temporaire de financement de l'investissement et devient un mécanisme permanent de couverture des dépenses courantes.
C'est le risque auquel la Tunisie est confrontée. Avec une croissance estimée autour de 2,25 % en 2026, le déficit budgétaire hors dons pourrait atteindre 6,45 % du PIB, soit environ 570 millions de dinars de plus que dans le scénario initial. Le solde primaire pourrait se dégrader à −3 % du PIB, contre −2 % nécessaires à la stabilisation de la dette, selon les hypothèses retenues.
Le problème ne concerne donc plus seulement le volume de la dette, mais aussi la capacité de l'économie à produire suffisamment de richesse pour en supporter le service. Une dette qui finance des infrastructures, des technologies et des investissements augmentant la productivité future n'a pas la même signification économique qu'une dette qui couvre durablement des dépenses sans effet significatif sur les capacités productives ou qui rembourse des engagements antérieurs.
Cette distinction devrait être au cœur de toute stratégie budgétaire tunisienne.
La question devient encore plus délicate avec la répression financière. L'orientation réglementaire des ressources bancaires vers le financement de l'État peut contenir temporairement les coûts apparents de l'endettement et donner accès à des ressources intérieures à des conditions moins coûteuses que celles du marché. Mais elle ne crée aucune richesse supplémentaire.
Elle peut même déplacer le problème vers le secteur productif. Lorsque les banques consacrent une part croissante de leurs ressources au financement souverain, les entreprises disposent de moins de crédits pour leur modernisation, leur équipement et leur expansion.
C'est l'effet d'éviction : l'État absorbe des ressources financières qui auraient pu financer des activités productives. L'État devient de facto un « ennemi » des entreprises, quand il faut accéder aux crédits.
Or, dans une économie où les gains de productivité sont déjà insuffisants, ce mécanisme est particulièrement préoccupant.
Une sortie de la répression financière ne peut pas davantage être improvisée. Une normalisation monétaire et financière sans consolidation budgétaire préalable pourrait renchérir le coût réel de la dette et inverser les conditions qui permettaient jusque-là de la stabiliser.
Le danger : avec un taux d'intérêt réel de 3 % — correspondant, dans les hypothèses retenues, à un taux nominal de 10 à 11 % —, la dette pourrait atteindre 95 % du PIB en 2030, elle pourrait dépasser 105 % du PIB.
La leçon est essentielle : on ne peut pas sortir durablement de la répression financière avec une économie qui ne produit pas suffisamment de richesse pour supporter le coût normal de son financement.
La Tunisie de l'ère post-2011 s'est enfermée dans une succession de mécanismes de compensation. La croissance est insuffisante ? L'État emprunte. Les recettes fiscales manquent ? Il augmente la pression fiscale ou sollicite davantage les contribuables existants. L'investissement public devient difficile à financer ? Il est reporté ou sous-exécuté.
Les entreprises manquent de financement ? Le crédit disponible est davantage orienté vers le financement souverain. Le pouvoir d'achat est comprimé ? Les subventions et les transferts deviennent des instruments de compensation. Le dinar est sous pression ? Les autorités cherchent à préserver les équilibres extérieurs et à contenir les importations.
Chacune de ces réponses peut se justifier à court terme. Mais aucune ne résout le problème fondamental : la faiblesse de la création de valeur ajoutée par rapport aux ressources mobilisées. C'est pourquoi il faut s'inscrire dans une logique de trajectoire, avec des cibles liées entre elles.
Une économie ne peut pas durablement compenser son manque de productivité par davantage d'impôts, de dette, de restrictions financières ou de subventions. C'est le risque d'une politique exclusivement défensive : elle mobilise toujours plus de ressources pour maintenir les équilibres existants, au détriment des investissements et des réformes qui permettraient d'en construire de nouveaux.
Il faut toutefois distinguer les mécanismes structurels des facteurs conjoncturels. Les chocs climatiques, les fluctuations des prix internationaux, les difficultés du secteur minier, les dépenses exceptionnelles et les choix de politique publique peuvent également provoquer des déficits.
La productivité n'explique pas mécaniquement chaque dinar de déficit, mais elle détermine largement la capacité de l'économie à absorber ces chocs, à retrouver son équilibre et à financer les ajustements nécessaires.
Le piège est donc double : une économie insuffisamment productive oblige l'État à compenser ses faiblesses par l'endettement, tandis que les conditions de financement de cet endettement peuvent, à leur tour, pénaliser l'investissement productif. Pour sortir de cette spirale, il ne suffit plus de mieux gérer les déficits existants. Il faut changer la manière dont l'économie produit ses richesses.
LE PROBLÈME N'EST PAS LA CIBLE, C'EST LA TRAJECTOIREIl ne suffit plus de fixer des objectifs de croissance, de déficit et de dette. Il faut construire les mécanismes économiques capables de les rendre atteignables.
Cette distinction devrait changer profondément la manière de construire les politiques économiques et les lois de finances en Tunisie.
Une cible de croissance de 3 % ne signifie rien si elle n'est pas accompagnée d'une trajectoire crédible de gains de productivité, d'investissement et de transformation sectorielle. De même, annoncer un déficit budgétaire de 5 % ou une dette de 80 % du PIB ne constitue pas une stratégie de soutenabilité si l'on ne précise pas comment l'économie générera les revenus nécessaires.
Les prévisions budgétaires sont conditionnelles et doivent être actualisées lorsque les données évoluent. Maintenir une hypothèse de croissance devenue improbable ne protège pas la crédibilité budgétaire ; cela risque plutôt de masquer les besoins réels d'ajustement.
L'exercice 2026 en fournit une illustration. Une croissance annuelle autour de 2,25 %, au lieu des 2,7 % retenus dans la cible révisée, implique un manque à gagner fiscal estimé à environ 245 millions de dinars. Par rapport à la loi de finances initiale, qui reposait sur une croissance de 3,3 %, l'écart atteindrait environ 570 millions de dinars. C'est la dette qui finance ces déficits.
Ces montants illustrent le coût budgétaire d'une croissance qui ne répond pas aux hypothèses sur lesquelles les dépenses et les recettes ont été construites. Mais corriger les prévisions ne suffit pas : il faut également corriger les mécanismes qui produisent ces écarts.
La politique économique devrait ainsi passer d'une logique de cibles annuelles à une logique de trajectoires pluriannuelles, reposant sur des indicateurs mesurables et vérifiables :
* Productivité du travail : augmenter la valeur ajoutée produite par travailleur et par heure travaillée.
* Productivité globale des facteurs : améliorer l'efficacité de la combinaison du capital, du travail, de la technologie et des ressources naturelles.
* Investissement productif : réorienter progressivement le financement vers les activités qui augmentent les capacités de production et d'exportation.
* Capital humain : mieux articuler formation, enseignement supérieur, compétences professionnelles et besoins des entreprises.
* Efficacité publique : mesurer la qualité et le rendement économique des dépenses, plutôt que leur seule exécution comptable.
* Compétitivité : réduire les coûts logistiques, énergétiques, administratifs et financiers qui pénalisent la production.
* Allocation du crédit : préserver un financement suffisant pour les entreprises et les projets productifs.
* Soutenabilité budgétaire : conditionner les trajectoires de dépenses et d'endettement à des hypothèses réalistes de croissance et de recettes.
Au fond, le problème tunisien est aussi celui d'un modèle économique qui cherche trop souvent à répartir une richesse dont la progression demeure insuffisante. La question des salaires, des transferts sociaux, des subventions, de la fiscalité et du pouvoir d'achat est évidemment centrale. Mais ces objectifs ne peuvent être durablement financés sans augmentation de la richesse produite.
La redistribution ne remplace pas la création de richesse. L'endettement ne remplace pas la productivité. La fiscalité ne remplace pas la compétitivité. Et la réglementation ne remplace pas l'investissement.
Une économie qui ne progresse pas suffisamment en matière de productivité finit par rencontrer simultanément plusieurs contraintes : elle crée trop peu d'emplois de qualité, rémunère insuffisamment son travail, génère des recettes fiscales limitées, importe davantage qu'elle ne peut financer et accumule des dettes pour compenser ses insuffisances.
C'est cette interdépendance qu'il faut placer au centre du débat économique tunisien.
La Tunisie ne peut pas résoudre son déficit budgétaire sans s'attaquer à son déficit de croissance. Elle ne peut pas résoudre durablement son déficit de croissance sans s'attaquer à son déficit de productivité. Et elle ne peut pas inverser sa trajectoire d'endettement sans reconstruire une capacité productive permettant de générer davantage de revenus, d'exportations et de recettes publiques.
La véritable réforme économique ne consiste pas à déplacer les déficits d'une ligne budgétaire à une autre, à remplacer un emprunt extérieur par un emprunt intérieur ou à annoncer une nouvelle cible de croissance.
Elle consiste à changer la trajectoire de production, d'investissement et de création de valeur ajoutée.
Car, au bout du compte, un pays ne s'enrichit pas parce qu'il emprunte davantage, taxe davantage ou dépense davantage. Il s'enrichit lorsqu'il devient capable de produire davantage de richesse avec les ressources dont il dispose.
La Tunisie a besoin d'une nouvelle trajectoire économique, pas simplement de nouvelles cibles budgétaires. Et cette trajectoire commence par de mesures visant l'augmentation de la productivité, et de l'innovation en général..
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