LE DÉFICIT DE PRODUCTIVITÉ ACCÉLÉRATEUR DES AUTRES DÉFICITS



Le déficit de croissance



Le déficit de revenus disponibles et de pouvoir d'achat



Le déficit budgétaire



Le déficit d'investissement



Le déficit extérieur et les tensions sur le dinar



DE L'ASTHÉNIE DE LA PRODUCTIVITÉ À LA RÉPRESSION FINANCIÈRE



LE PROBLÈME N'EST PAS LA CIBLE, C'EST LA TRAJECTOIRE



La politique économique tunisienne souffre aujourd'hui d'un double problème : elle ne maîtrise ni sesni lapermettant de les atteindre. Derrière les, duet desse cache un déficit pluset plus profond : celui de la. Tant qu'il ne sera pas traité, les autrescontinueront de se creuser, de s'accumuler et de se financer par davantage de. Explication en trois temps…Pourquoi la faiblesse de lafinit-elle par contaminer toute l'économie tunisienne ? En Tunisie, le débat économique reste souvent enfermé dans une discussion: quelviser ? Quel niveau dene pas dépasser ? Quelinscrire dans la? Combien demobiliser ? Ces questions sont légitimes, mais elles traitent davantage lesque leursLa véritable question est ailleurs : quellepermettrait de produire davantage deavec les mêmes, de créer plus de, de mieux rémunérer leet de financer durablement lesLa Tunisie n'a donc pas seulement un problème deéconomiques ou budgétaires. Elle a surtout un problème de, bien plus grave. Fixer une croissance de, un déficit deou une dette dene constitue pas une politique économique. Ce sont des. Une véritable politique doit expliquer comment les atteindre, par quels, quelset quellesL'exercice budgétaireillustre cette difficulté. La loi de finances initiale reposait sur une croissance de, ensuite ramenée à. Or, les données de l'indiquent une croissance limitée àau troisième trimestre et àsur les neuf premiers mois.Atteindresur l'ensemble de l'année exigerait une croissance proche deau quatrième trimestre selon la comptabilité officielle, ou d'environselon une estimation corrigée des chocs temporaires. Une telle performance serait sans précédent au cours des. Un taux de croissance deparaît donc plus cohérent et plus plausible.Mais la question n'est pas seulement de savoir si les prévisions étaient trop optimistes. Il faut comprendre pourquoi l'économie tunisienne peine à accélérer. La réponse renvoie notamment à la faiblesse des, à l'insuffisance de l', aux difficultés de, aux, à la faiblede certains marchés et à la mauvaiseUne économie qui mobilise beaucoup de, de, d', deet de, mais qui augmente peu sa production par unité de ressource utilisée, finit nécessairement par s'essouffler. Elle peut maintenir son activité et sa consommation sans créer suffisamment depour soutenir durablement les, leset leLen'est donc pas un déficit supplémentaire à ajouter aux autres. Il constitue l'une desqui contribuent à les produire.La croissance repose sur la quantité demobilisée, leinvesti et l'avec laquelle ces facteurs sont combinés. Lorsque laprogresse faiblement et que lastagne, l'accumulation deet degénère des. L'économie peut connaître des rebonds sectoriels, une bonne campagne agricole ou une embellie touristique sans parvenir à enclencher uneLaconditionne la capacité à augmenter lessans alimenter leset les. Lorsque laprogresse peu, lesdisposent depour augmenter les, investir et innover. Il en résulte une: les entreprises créent peu de, rémunèrent modestement leur travail et restent prisonnières d'activités à. Lesvoient leurcomprimé, ce qui entretient la faiblesse de laLesdépendent du niveau de l', des, deset de la. Une économie qui crée peu deélargit difficilement son. À, une croissance plus faible signifie moins de. Or, lesdiminuent rarement au même rythme : les, les, leset lesprésentent une forte. Lorsque la richesse produite progresse moins vite que les dépenses, lese creuse.Confronté à deset à des, l'ajuste souvent les dépenses les plus faciles à différer : les. Il risque ainsi de sacrifier les, les, l', l'et lesqui amélioreraient la productivité de l'ensemble de l'économie. Leest lui aussi freiné par l', les, leet l'insuffisance de la. Ledevient alors un, qui alimente à son tour le premier.Une économie peu productive peine à concurrencer les, à diversifier seset à monter en gamme. Elle dépend davantage des, d'et de, sans développer suffisamment ses. Cette situation contribue aux, à la pression sur leset aux tensions sur leLarenchérit les, notammentet, et peut alimenter l'. La boucle se referme : la faiblefragilise la, tandis que lesaugmentent lesEn définitive, leagit comme unet un: il affaiblit la, comprime les, réduit les, décourage l'et fragilise la. Mais ses conséquences ne s'arrêtent pas là. Lorsque l'doit compenser ces insuffisances, le problème dese transforme progressivement en problème deet d'Lorsque l'économie ne produit pas suffisamment de, l'finit par emprunter pour compenser ce qu'elle ne génère pas.Lorsque l'collecte moins deque prévu, il doit financer la différence. Si cette situation se répète, l'cesse d'être unde financement de l'et devient unde couverture desC'est le risque auquel la Tunisie est confrontée. Avec une croissance estimée autour deen, lepourrait atteindre, soit environde plus que dans le scénario initial. Lepourrait se dégrader à, contrenécessaires à la, selon les hypothèses retenues.Le problème ne concerne donc plus seulement le, mais aussi la capacité de l'économie à produire suffisamment de richesse pour en supporter le. Une dette qui finance des, deset desaugmentant lan'a pas la même signification économique qu'une dette qui couvre durablement dessans effet significatif sur lesou qui rembourse desCette distinction devrait être au cœur de toutetunisienne.La question devient encore plus délicate avec la. L'desvers lepeut contenir temporairement leset donner accès à desà des conditions moins coûteuses que celles du. Mais elle ne crée aucuneElle peut même déplacer le problème vers le. Lorsque lesconsacrent une part croissante de leurs ressources au, lesdisposent de moins depour leur, leuret leurC'est l': l'absorbe desqui auraient pu financer des. L'devient de facto un «» des entreprises, quand il faut accéder auxOr, dans une économie où lessont déjà insuffisants, ce mécanisme est particulièrement préoccupant.Une sortie de lane peut pas davantage être improvisée. Unesanspréalable pourrait renchérir leet inverser les conditions qui permettaient jusque-là de la stabiliser.Le danger : avec un— correspondant, dans les hypothèses retenues, à un—, lapourrait atteindre, elle pourrait dépasserLa leçon est essentielle : on ne peut pas sortir durablement de laavec une économie qui ne produit pas suffisamment de richesse pour supporter leLa Tunisie de l'ères'est enfermée dans une succession de. La croissance est insuffisante ? L'emprunte. Lesmanquent ? Il augmente laou sollicite davantage les. L'devient difficile à financer ? Il est reporté ouLesmanquent de financement ? Leest davantage orienté vers le. Leest comprimé ? Leset lesdeviennent des. Leest sous pression ? Lescherchent à préserver leset à contenir lesChacune de ces réponses peut se justifier à. Mais aucune ne résout le: la faiblesse de lapar rapport aux. C'est pourquoi il faut s'inscrire dans une logique de, avec desUne économie ne peut pas durablement compenser son manque depar davantage d', de, deou de. C'est le risque d'une: elle mobilise toujours plus de ressources pour maintenir les, au détriment deset desqui permettraient d'en construire de nouveaux.Il faut toutefois distinguer lesdes. Les, les, les difficultés du, leset lespeuvent également provoquer desLan'explique pas mécaniquement chaque dinar de déficit, mais elle détermine largement la capacité de l'économie à, à retrouver sonet à financer lesLe piège est donc double : une économie insuffisamment productive oblige l'à compenser ses faiblesses par l', tandis que les conditions depeuvent, à leur tour, pénaliser l'. Pour sortir de cette spirale, il ne suffit plus de mieux gérer les. Il faut changer la manière dont l'économie produit ses richesses.Il ne suffit plus de fixer des, deet de. Il faut construire lescapables de les rendreCette distinction devrait changer profondément la manière de construire leset lesen Tunisie.Unene signifie rien si elle n'est pas accompagnée d'unede, d'et de. De même, annoncer unou unene constitue pas unesi l'on ne précise pas comment l'économie générera lesLessontet doivent êtrelorsque les données évoluent. Maintenir unedevenue improbable ne protège pas la; cela risque plutôt de masquer lesL'exerciceen fournit une illustration. Une croissance annuelle autour de, au lieu desretenus dans la, implique unestimé à environ. Par rapport à la, qui reposait sur une croissance de, l'écart atteindrait environ. C'est laqui finance ces déficits.Ces montants illustrent led'une croissance qui ne répond pas aux hypothèses sur lesquelles leset lesont été construites. Mais corriger lesne suffit pas : il faut également corriger lesqui produisent ces écarts.La politique économique devrait ainsi passer d'une logique deà une logique de, reposant sur des: augmenter laproduite par travailleur et par heure travaillée.: améliorer l'de la combinaison du, du, de laet des: réorienter progressivement levers les activités qui augmentent les: mieux articuleret: mesurer laet ledes dépenses, plutôt que leur seule: réduire lesetqui pénalisent la production.: préserver unpour les entreprises et les projets productifs.: conditionner lesà desde croissance et de recettes.Au fond, le problème tunisien est aussi celui d'unqui cherche trop souvent àdont la progression demeure insuffisante. La question des, des, des, de laet duest évidemment centrale. Mais ces objectifs ne peuvent être durablement financés sansLane remplace pas la. L'ne remplace pas la. Lane remplace pas la. Et lane remplace pas l'Une économie qui ne progresse pas suffisamment en matière definit par rencontrer simultanément plusieurs: elle crée trop peu d', rémunère insuffisamment son travail, génère des, importe davantage qu'elle ne peut financer et accumule despour compenser ses insuffisances.C'est cettequ'il faut placer au centre duLa Tunisie ne peut pas résoudre sonsans s'attaquer à son. Elle ne peut pas résoudre durablement sonsans s'attaquer à son. Et elle ne peut pas inverser sasans reconstruire unepermettant de générer davantage de, d'et deLa véritablene consiste pas à déplacer lesd'une ligne budgétaire à une autre, à remplacer unpar unou à annoncer une nouvelleElle consiste à changer la, d'et deCar, au bout du compte, un pays ne s'enrichit pas parce qu'ilou. Il s'enrichit lorsqu'il devient capable deavec les ressources dont il dispose.La Tunisie a besoin d'une, pas simplement de nouvelles. Et cette trajectoire commence par de mesures visant l', et de l'en général..