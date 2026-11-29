يُدليبأصواتهم اليومفيقد تُنهي حكمبعد ما يقرب منفيوتشيرإلى أنالذي ينتمي إليهيتساوى تقريباً مع، بقيادةومع ذلك، من المتوقع أن يُحقّق، مما قد يمنحفيمعويرىأنه، بحسبالتي يفوز بها، قد يختاريقودهامنوتشيرإلى أنقد يفوز بما يصل إلىمن أصلفي، في حين قد يحصلمعاً على ما يصل إلىوتضرّرتجراءفيعلىكما واجهجراءالتي تورّط فيها، فضلاً عنإلىفيفي وقت سابق منوجاءبعدلـفي حصدداخل