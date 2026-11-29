إسبانيا تصوّت في انتخابات قد تُطيح بحكم اليسار
يُدلي الناخبون الإسبان بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات برلمانية مبكرة قد تُنهي حكم رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بعد ما يقرب من 8 سنوات ونصف في السلطة.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه سانشيز يتساوى تقريباً مع حزب الشعب المحافظ، بقيادة ألبرتو نونييز فيخو.
ومع ذلك، من المتوقع أن يُحقّق حزب "فوكس" اليميني المتطرف مكاسب كبيرة، مما قد يمنح فيخو الأغلبية في ائتلاف مع الحزب الشعبوي اليميني.
ويرى محللون أنه، بحسب عدد المقاعد التي يفوز بها، قد يختار "فوكس" دعم حكومة أقلية يقودها حزب الشعب من خارج الحكومة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معسكر سانشيز اليساري قد يفوز بما يصل إلى 150 مقعداً من أصل 350 مقعداً في البرلمان، في حين قد يحصل حزب الشعب وحزب "فوكس" معاً على ما يصل إلى 200 مقعد.
وتضرّرت الكتلة اليسارية جراء إخفاق التحالف الانتخابي "الجبهة الواسعة" وحزب "بوديموس" في الاتفاق على قائمة موحدة.
كما واجه سانشيز ضغوطاً متزايدة جراء فضائح الفساد التي تورّط فيها حلفاء سابقون وأفراد من عائلته، فضلاً عن سلسلة من حوادث السكك الحديدية الخطيرة ووصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إقليم سبتة الإسباني في شمال إفريقيا في وقت سابق من العام.
وجاء الإعلان عن انتخابات مبكرة بعد تعثّر مرسومين لـحماية المستأجرين في حصد الأغلبية داخل البرلمان.
وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي ينتمي إليه سانشيز يتساوى تقريباً مع حزب الشعب المحافظ، بقيادة ألبرتو نونييز فيخو.
ومع ذلك، من المتوقع أن يُحقّق حزب "فوكس" اليميني المتطرف مكاسب كبيرة، مما قد يمنح فيخو الأغلبية في ائتلاف مع الحزب الشعبوي اليميني.
ويرى محللون أنه، بحسب عدد المقاعد التي يفوز بها، قد يختار "فوكس" دعم حكومة أقلية يقودها حزب الشعب من خارج الحكومة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معسكر سانشيز اليساري قد يفوز بما يصل إلى 150 مقعداً من أصل 350 مقعداً في البرلمان، في حين قد يحصل حزب الشعب وحزب "فوكس" معاً على ما يصل إلى 200 مقعد.
وتضرّرت الكتلة اليسارية جراء إخفاق التحالف الانتخابي "الجبهة الواسعة" وحزب "بوديموس" في الاتفاق على قائمة موحدة.
كما واجه سانشيز ضغوطاً متزايدة جراء فضائح الفساد التي تورّط فيها حلفاء سابقون وأفراد من عائلته، فضلاً عن سلسلة من حوادث السكك الحديدية الخطيرة ووصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إقليم سبتة الإسباني في شمال إفريقيا في وقت سابق من العام.
وجاء الإعلان عن انتخابات مبكرة بعد تعثّر مرسومين لـحماية المستأجرين في حصد الأغلبية داخل البرلمان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340743