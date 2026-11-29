Money-laundering — Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2026

اتهم رجل الأعمال إيلون ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغسل أموال أمريكية في أوكرانيا، بعد تداول بيانات عن إنفاقها أكثر من 16 مليون دولار خلال عام واحد على كييف عام 2023.وجاء اتهام ماسك ردا على منشور في شبكة "إكس" أشار إلى أن الوكالة أنفقت على أوكرانيا أكثر من 16 مليون دولار خلال عام 2023 وحده، وكتب تعليقا مقتضبا على المنشور: "غسل أموال".وكان ماسك قد اتهم الوكالة في وقت سابق بالتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص، وفي 3 فيفري 2025، علقت الإدارة الأمريكية فعليا أنشطة الوكالة، التي كانت إحدى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية وممارسة النفوذ في دول أخرى.وأعلنت الوكالة في وقت سابق، أنها كانت تستخدم في ظل الإدارات السابقة أداة للترويج لأجندة راديكالية "تتعارض مع القيم الأمريكية"،وانقسمت التعليقات على المنشور، حيث كتب أحد المستخدمين: "أكبر عملية غسل أموال"، فيما أعرب عن عن استيائة بالقول: "كان ينبغي إنفاقها على الأمريكيين".وكتب آخر: "يجري تحويل الأموال إلى حكومات فاسدة، فيما تظل البلاد تعاني، هدر كامل للمال!".وأشار موقع "نيوز كراولر" إلى أن بعض المستخدمين شكروا ماسك على إنهاء عمل الوكالة، بينما قال أحد المعلقين، الذي يسافر إلى أوكرانيا، إن المساعدات الممولة من USAID واضحة هناك وتحتاج إلى مزيد من الرقابة، لكنه شدد على أنها ليست عملية احتيال.