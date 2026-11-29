أقرّ رئيس، بمشاركته في دعم مشروع قانون يصف حركة، مؤكداً أنه صوّت شخصياً لصالحه، في خطوة تفتح الباب أمام مشاركة حزبه المحتملة في حكومة يقودها رئيس حزب «يشار»وفي مقابلة مع القناة 12 العبرية، تجنّب عباس إعلان موقف مباشر في البداية، لكنه أكد أن حزبه شارك في رعاية مشروع القانون الذي قُدّم في الكنيست هذا الأسبوع، وأنه صوّت لصالح تصنيف حماس منظمة إرهابية.وعندما سألته الصحفية دانا فايس عن مضمون النص القانوني الذي وقّعه، أجاب:. وحين سألته إن كان بذلك قد حسم موقفه، ردّ:وأوضح عباس أن تردد حزبه سابقاً في الإعلان عن هذا الموقف لم يكن مرتبطاً بأفعال حماس أو سلوكها، قائلاً إن القائمة أدانت تلك الأفعال ووصفتها بوضوح بأنها أعمال إرهابية، لكنه أشار إلى أن أطرافاً سياسية استخدمت هذه المسألة للضغط على حزبه ومحاصرته.وأضاف أنه أراد تجنّب توظيف هذا التصنيف لتبرير، مشيراً إلى أن القضية لا تزال معقدة، وتتداخل فيها اعتبارات شخصية ومجتمعية وعلاقات مع الشعب الفلسطيني وطبيعة الصراع.وفي تصريحاته لـ«راديو الناس»، اليوم الأحد، شدّد عباس على أنه، نافياً أن يكون موقفه تنازلاً سياسياً في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.وأوضح أن الهدف الرئيسي للقائمة الموحدة، بعد حصولها على، يتمثل في تشكيل حكومة تغيير تشارك فيها الأحزاب العربية وتكون مؤثرة في قراراتها، مع إبقاء حكومة اليمين الحالية في المعارضة لمدة أربع سنوات.وأكد عباس أن قائمته تستوفي الشروط الأربعة التي وضعها رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت أمام الأحزاب الراغبة في المشاركة بالحكومة المقبلة، وهي الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية وديمقراطية»، والالتزام بمبادئ وثيقة إعلان استقلالها، وقبول مبدأ الخدمة العسكرية أو المدنية للجميع، إلى جانب تبني التصنيف الإسرائيلي لحماس والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.واعتبر عباس أن تصنيف حماس تحوّل في الخطاب السياسي الإسرائيلي إلى ما يشبه، موضحاً أن أحد أهداف ظهوره الإعلامي كان توفير غطاء سياسي وأمني لأبناء المجتمع العربي، وحماية وجودهم وحقوقهم، فضلاً عن إعطاء الأمل بإمكانية تحقيق السلام والمصالحة بين الشعبين.وفي المقابل، رأى عباس أن موقفه لن ينهي الاتهامات الموجهة إلى حزبه، قائلاً إنه لن يستغرب استمرار وصفهم بـ«داعمي الإرهاب»، أو ظهور مطالب جديدة بتصنيف حركة فتح أيضاً منظمة إرهابية.وسارع وزير الأمن القومي الإسرائيليإلى مهاجمة عباس والتشكيك في دوافعه، معتبراً أن موقفه مناورة سياسية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام انضمامه إلى الحكومة.من جهته، يواصل رئيس الحكومةالتحذير من تشكيل حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة، مستنداً في ذلك إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.وتبقىإحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات السياسية المتعلقة بتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل.