ليبيا ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد أوكرانيا على خلفية ضربة ميناء بنغازي
قدمت ليبيا شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على خلفية الضربة الأوكرانية التي استهدفت ميناء بنغازي، وأسفرت عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين، مطالبة بتقديم توضيح رسمي وعلني بشأن الهجوم.
وقال وزير خارجية الحكومة المقيمة في شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إن رئيس الوزراء أسامة حماد وجّه شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأوضح الحويج أن الحكومة الليبية «تدين بشدة» الضربات التي استهدفت ميناء بنغازي، مشيراً إلى أن تداعياتها لم تقتصر على انتهاك السيادة الوطنية وتهديد الأمن البحري، بل أسفرت أيضاً عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين.
وكان الحويج قد أعلن في وقت سابق أن ليبيا ستطالب أوكرانيا بتعويضات عن الضربة التي استهدفت الميناء.
ومن جانبه، حمّل عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني كييف مسؤولية الضربات على ميناء بنغازي، ووصفها بأنها غير مقبولة، كما طالبت الخارجية الليبية أوكرانيا بتقديم توضيحات رسمية بشأن التقارير التي تحدثت عن تورط كييف في الهجمات على الميناء.
وفي 22 نوفمبر الجاري، هاجمت طائرات مسيّرة أوكرانية ميناء بنغازي الليبي، فيما وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الهجوم، الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، بأنه يعادل إعلان الحرب على الدولة الليبية.
وعقب ذلك، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف نفذت الهجوم على الميناء بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، إلا أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نفى هذا التصريح، مؤكداً أن روما لم تكن على علم بتحركات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأقر زيلينسكي لاحقاً بأن العملية نُفذت دون تنسيق مسبق مع الشركاء الأوروبيين، متعهداً بضمان تبادل المعلومات واستمرار التواصل المباشر بين الجهات المعنية.
وبشكل عام، أثار الهجوم موجة استنكار واسعة، حيث وصفته السلطات الليبية بأنه «عمل عدواني» يرقى إلى إعلان حرب، وتقدمت على خلفيته بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية الحكومة المقيمة في شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إن رئيس الوزراء أسامة حماد وجّه شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأوضح الحويج أن الحكومة الليبية «تدين بشدة» الضربات التي استهدفت ميناء بنغازي، مشيراً إلى أن تداعياتها لم تقتصر على انتهاك السيادة الوطنية وتهديد الأمن البحري، بل أسفرت أيضاً عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين.
وكان الحويج قد أعلن في وقت سابق أن ليبيا ستطالب أوكرانيا بتعويضات عن الضربة التي استهدفت الميناء.
ومن جانبه، حمّل عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني كييف مسؤولية الضربات على ميناء بنغازي، ووصفها بأنها غير مقبولة، كما طالبت الخارجية الليبية أوكرانيا بتقديم توضيحات رسمية بشأن التقارير التي تحدثت عن تورط كييف في الهجمات على الميناء.
وفي 22 نوفمبر الجاري، هاجمت طائرات مسيّرة أوكرانية ميناء بنغازي الليبي، فيما وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الهجوم، الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، بأنه يعادل إعلان الحرب على الدولة الليبية.
وعقب ذلك، زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف نفذت الهجوم على الميناء بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، إلا أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نفى هذا التصريح، مؤكداً أن روما لم تكن على علم بتحركات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأقر زيلينسكي لاحقاً بأن العملية نُفذت دون تنسيق مسبق مع الشركاء الأوروبيين، متعهداً بضمان تبادل المعلومات واستمرار التواصل المباشر بين الجهات المعنية.
وبشكل عام، أثار الهجوم موجة استنكار واسعة، حيث وصفته السلطات الليبية بأنه «عمل عدواني» يرقى إلى إعلان حرب، وتقدمت على خلفيته بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.
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