قدمت ليبيا شكوى إلىعلى خلفية الضربة الأوكرانية التي استهدفت ميناء بنغازي، وأسفرت عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين، مطالبة بتقديم توضيح رسمي وعلني بشأن الهجوم.وقال وزير خارجية الحكومة المقيمة في شرق ليبيا،، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، إن رئيس الوزراءوجّه شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وأوضح الحويج أن الحكومة الليبية «تدين بشدة» الضربات التي استهدفت ميناء بنغازي، مشيراً إلى أن تداعياتها لم تقتصر على انتهاك السيادة الوطنية وتهديد الأمن البحري، بل أسفرت أيضاً عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين.وكان الحويج قد أعلن في وقت سابق أن ليبيا ستطالب أوكرانياعن الضربة التي استهدفت الميناء.ومن جانبه، حمّل عضو المجلس الرئاسي الليبيكييف مسؤولية الضربات على ميناء بنغازي، ووصفها بأنها غير مقبولة، كما طالبت الخارجية الليبية أوكرانيا بتقديم توضيحات رسمية بشأن التقارير التي تحدثت عن تورط كييف في الهجمات على الميناء.وفي، هاجمت طائرات مسيّرة أوكرانية ميناء بنغازي الليبي، فيما وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الهجوم، الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، بأنه يعادل إعلان الحرب على الدولة الليبية.وعقب ذلك، زعم الرئيس الأوكرانيأن كييف نفذت الهجوم على الميناء بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، إلا أن وزير الخارجية الإيطالينفى هذا التصريح، مؤكداً أن روما لم تكن على علم بتحركات القوات المسلحة الأوكرانية.وأقر زيلينسكي لاحقاً بأن العملية نُفذت دون تنسيق مسبق مع الشركاء الأوروبيين، متعهداً بضمان تبادل المعلومات واستمرار التواصل المباشر بين الجهات المعنية.وبشكل عام، أثار الهجوم موجة استنكار واسعة، حيث وصفته السلطات الليبية بأنه، وتقدمت على خلفيته بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.