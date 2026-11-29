أعلن الناطق باسم جماعة الحوثيينأنستكون أهدافاً لهم، رداً على استهداف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.ودعا سريع الموظفين والعاملين في الموانئ، إلى جانب المتواجدين بالقرب منها، إلى، كما دعا الشركات الملاحية إلى سحب سفنها من تلك الموانئ.ويأتي هذا التهديد في أعقاب إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعةعن تعرض ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة لغارات جوية.وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى، حرصاً على سلامتهم، في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة.