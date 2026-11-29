الحوثيون يهددون باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على البحر الأحمر
أعلن الناطق باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر ستكون أهدافاً لهم، رداً على استهداف ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
ودعا سريع الموظفين والعاملين في الموانئ، إلى جانب المتواجدين بالقرب منها، إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها، كما دعا الشركات الملاحية إلى سحب سفنها من تلك الموانئ.
ويأتي هذا التهديد في أعقاب إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تعرض ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة لغارات جوية.
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى، حرصاً على سلامتهم، في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
ودعا سريع الموظفين والعاملين في الموانئ، إلى جانب المتواجدين بالقرب منها، إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها، كما دعا الشركات الملاحية إلى سحب سفنها من تلك الموانئ.
ويأتي هذا التهديد في أعقاب إعلان وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تعرض ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة لغارات جوية.
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد دعت المدنيين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى، حرصاً على سلامتهم، في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
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