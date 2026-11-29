أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، لتأدية مهامها المحددة، في إطار التزام باكستان الراسخ بأمن السعودية.وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني إنه أقيمت أمس مراسم توديع لقوات من الجيش الباكستاني متجهة إلى السعودية، بحضور وزير الدفاع الاتحادي خواجة محمد أسيف بصفته ضيف الشرف.وأشار الجيش الباكستاني إلى أن نشر القوات يعكس التزام باكستان الثابت بأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، استنادا إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والروابط الأخوية بين البلدين. كما تؤكد باكستان التزامها بحماية أمن المملكة وقدسية الحرمين الشريفين.وأكد الجيش الباكستاني أن القوات المتوجهة إلى السعودية ستؤدي مهامها المكلفة بها داخل الأراضي السعودية، وفق الالتزامات المتفق عليها والإطار القائم للتعاون الدفاعي، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل المخاوف الأمنية الناشئة.