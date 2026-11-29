أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا بشأن التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" بشأن اتخاذ القرار، قال بيسكوف: "لا، لم يتخذ بعد".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة ميامي الأمريكية يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، بدعوة من واشنطن للرئيس الروسي للمشاركة فيها.وكان بيسكوف قد أوضح في 26 نوفمبر أن جدول أعمال بوتين خلال ديسمبر سيكون حافلا، إذ يتضمن زيارات إلى الأقاليم الروسية وافتتاح منشآت للبنية التحتية واجتماعات المجالس الرئاسية ولقاءات مع ممثلي المنظمات العامة.وسبق أن أكد بوتين، خلال مؤتمر صحفي في مدينة شينجين الصينية في 19 نوفمبر، أنه سيتخذ قراره بشأن التوجه إلى ميامي بناء على الأوضاع داخل روسيا، مشددا على أن موسكو ستكون ممثلة على مستوى رفيع في القمة في جميع الأحوال.وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الأخير جدد الدعوة خلال مباحثاتهما في الصين.من جانبه، أعلن ترامب في 26 نوفمبر أنه لا يعلم ما إذا كان بوتين سيشارك في القمة، مؤكدا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام حضوره، ومعربا عن رغبته في مشاركة الرئيس الروسي رغم تحفظات بعض الأطراف.وكانت آخر مشاركة شخصية لبوتين في قمة مجموعة العشرين عام 2019 بمدينة أوساكا اليابانية.