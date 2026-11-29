احتضنت المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتونس، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، دورة تكوينية دولية متخصصة في مجال معدات الإنقاذ والحماية من السقوط وأجهزة التنفس العازلة (LSPCC/ARI)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك بين الحماية المدنية التونسية والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (OIPC).​وأشرف على تأطير هذه الدورة مكونون تونسيون مختصون، بمشاركة متكونين من تسع دول شقيقة وصديقة، وهي الأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية والجزائر وغينيا والمغرب ولبنان والنيجر والسودان، إلى جانب مشاركين من الديوان الوطني للحماية المدنية.​وتندرج هذه المبادرة ذات البعد الدولي، وفق بلاغ للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، في سياق دعم القدرات العملياتية وتبادل الخبرات التقنية بين إطارات وأعوان مختلف أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني، بما يعزز التنسيق المشترك ويرفع من جاهزية التدخل في مجالات الإنقاذ والسلامة.