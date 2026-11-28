وبحسب البيان، شملت الأهداف المعلنة، ورادارين في منطقتي، و، و، إضافة إلىفيما أعلنت، اليوم السبت، اعتراض وتدميرأُطلقا باتجاه المنطقة الجنوبية.وفي السياق ذاته، أصدرإنذارات في مناطق خميس مشيط وأبها وجازان وخرج، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.وتأتي هذه التطورات بعد تعرض، أسفر عن، وفق المعلومات التي أوردتها المصادر بشأن الهجوم، فيما أكدت وزارة الطاقة السعودية سقوط قتيل واحد.وتشهد المنطقة، مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتكثيف عمليات الاعتراض والدفاع عن المنشآت الحيوية والأهداف الاستراتيجية.