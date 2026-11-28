الحوثيون يعلنون تنفيذ خمس عمليات عسكرية استهدفت مواقع حيوية في السعودية
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ خمس عمليات عسكرية قال إنها استهدفت مواقع حيوية ومنشآت استراتيجية داخل السعودية، مؤكدا أنها حققت أهدافها بنجاح.
وبحسب البيان، شملت الأهداف المعلنة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ورادارين في منطقتي أبها وخميس مشيط، ومصفاة جازان، ومعمل غاز الحوية، إضافة إلى محطتي كهرباء الشقيق وجازان.
فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الجنوبية.
وفي السياق ذاته، أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات في مناطق خميس مشيط وأبها وجازان وخرج، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.
وتأتي هذه التطورات بعد تعرض مصفاة جازان لهجوم، الخميس 26 نوفمبر، أسفر عن مقتل عامل نيبالي وإصابة آخرين، وفق المعلومات التي أوردتها المصادر بشأن الهجوم، فيما أكدت وزارة الطاقة السعودية سقوط قتيل واحد.
وتشهد المنطقة تصعيدا أمنيا متزايدا، مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتكثيف عمليات الاعتراض والدفاع عن المنشآت الحيوية والأهداف الاستراتيجية.
وبحسب البيان، شملت الأهداف المعلنة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ورادارين في منطقتي أبها وخميس مشيط، ومصفاة جازان، ومعمل غاز الحوية، إضافة إلى محطتي كهرباء الشقيق وجازان.
فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الجنوبية.
وفي السياق ذاته، أصدر الدفاع المدني السعودي إنذارات في مناطق خميس مشيط وأبها وجازان وخرج، قبل أن يعلن لاحقاً زوال الخطر.
وتأتي هذه التطورات بعد تعرض مصفاة جازان لهجوم، الخميس 26 نوفمبر، أسفر عن مقتل عامل نيبالي وإصابة آخرين، وفق المعلومات التي أوردتها المصادر بشأن الهجوم، فيما أكدت وزارة الطاقة السعودية سقوط قتيل واحد.
وتشهد المنطقة تصعيدا أمنيا متزايدا، مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتكثيف عمليات الاعتراض والدفاع عن المنشآت الحيوية والأهداف الاستراتيجية.
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