رضائي يدعو لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق كاملة
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، ضرورة عدم السماح لأي أطراف أجنبية بالتأثير سلبا في التعاون الاقتصادي بين طهران وبغداد.
وجاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم العبودي في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة "إيسنا".
وشدد رضائي خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين بصورة كاملة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
من جانبه، أكد العبودي التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بشكل شامل.
وأشار رضائي إلى أن العراق، بوصفه دولة مستقلة وقوية ومتقدمة، يمكن أن يشكل إحدى ركائز الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى طهران قبل أيام، حيث أكد رضائي خلالها أن دول المنطقة هي التي ينبغي أن تحدد مستقبلها، مشددا على عدم وجود مكان للولايات المتحدة في هذه المعادلة.
كما دعا إلى تعزيز استقلال العراق وقوته، ومعالجة ملف الجماعات المعارضة لإيران الموجودة على الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل، سبق أن أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم العبودي، خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مجددا التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية مع طهران.
وجاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم العبودي في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة "إيسنا".
وشدد رضائي خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين بصورة كاملة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
من جانبه، أكد العبودي التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بشكل شامل.
وأشار رضائي إلى أن العراق، بوصفه دولة مستقلة وقوية ومتقدمة، يمكن أن يشكل إحدى ركائز الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إلى طهران قبل أيام، حيث أكد رضائي خلالها أن دول المنطقة هي التي ينبغي أن تحدد مستقبلها، مشددا على عدم وجود مكان للولايات المتحدة في هذه المعادلة.
كما دعا إلى تعزيز استقلال العراق وقوته، ومعالجة ملف الجماعات المعارضة لإيران الموجودة على الحدود المشتركة.
وفي سياق متصل، سبق أن أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم العبودي، خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مجددا التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية مع طهران.
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