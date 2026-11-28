وجاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن الوطني العراقيفي العاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة "إيسنا".وشدد رضائي خلال اللقاء على أهمية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".من جانبه، أكد العبوديوأشار رضائي إلى أن العراق، بوصفه دولة مستقلة وقوية ومتقدمة، يمكن أن يشكل إحدى ركائز الترتيبات الأمنية الجديدة في المنطقة، مؤكدا أهميةويأتي اللقاء في أعقاب زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقيإلى طهران قبل أيام، حيث أكد رضائي خلالها أن، مشددا على عدم وجود مكان للولايات المتحدة في هذه المعادلة.كما دعا إلى، ومعالجة ملف الجماعات المعارضة لإيران الموجودة على الحدود المشتركة.وفي سياق متصل، سبق أن أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، خلال زيارة رئيس البرلمان الإيرانيإلى بغداد، أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ، مجددا التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية مع طهران.