إسبانيا: 38 مليون ناخب يختارون البرلمان وسط صعود اليمين ورهان سانشيز على المواقف الخارجية
دخلت إسبانيا مرحلة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملات الدعائية لـالأحزاب، استعداداً لتوجه نحو 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان، في انتخابات تحدد تركيبة السلطتين التشريعية، وتحمل أهمية في رسم المشهد السياسي للبلاد.
ويحظر القانون خلال يوم الصمت تنظيم التجمعات والأنشطة الدعائية أو نشر مواد ترويجية لاستمالة الناخبين. ويتنافس المرشحون على 350 مقعداً في مجلس النواب و209 مقاعد في مجلس الشيوخ، بعد حملة انتخابية استمرت 15 يوماً.
الهجرة.. ورقة انتخابية بين الاشتراكيين واليمينومع اقتراب الاقتراع، تحوّلت الهجرة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة السياسية، بين حكومة تدافع عن المهاجرين باعتبارهم ركيزة للنمو الاقتصادي ومواجهة الشيخوخة السكانية، ويمين يطالب بـتشديد الرقابة على الحدود والترحيل.
ويشكّل المقيمون من أصول أجنبية نحو 21% من السكان، فيما يعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم الهجرة حقاً إنسانياً وفرصة اقتصادية وديموغرافية.
ويؤكد مرشح الحزب الاشتراكي في إشبيلية فرانسيسكو توسكانو أهمية المهاجرين في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة، موضحاً، في حديث لـلتلفزيون العربي، أن مرسوم التسوية نظّم عملهم الذي ظل غير قانوني لعقود، وحمى العمال وأصحاب العمل.
وتشير تقديرات بنك إسبانيا إلى مساهمة المهاجرين بنحو نصف النمو الاقتصادي، لكن الملف تحوّل إلى قضية خلافية، رغم احتلاله المرتبة الخامسة في أولويات الناخبين.
ومع استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً عبر جزر الكناري، يتهم اليمين واليمين المتطرف بيدرو سانشيز بـتشجيع الهجرة، مطالبين بـتشديد الرقابة وترحيل المهاجرين.
ويرى الباحث سباستيان ريكن أن شعوراً بفقدان الدولة السيطرة على الملف ينتشر بين المواطنين، موضحاً صعوبة كبح شبكات الهجرة.
ويذهب حزب فوكس أبعد بـرفع شعار "الهجرة العكسية"، والمطالبة بـترحيل المهاجرين النظاميين أيضاً، وهي مطالب يعتبرها ريكن خدعة انتخابية شعبوية، لـتعذر تطبيق الترحيل الجماعي وفق القانونين الإسباني والأوروبي.
سانشيز في مواجهة واشنطن وتل أبيببالتوازي، يراهن سانشيز على مواقفه الخارجية المناهضة لـسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، مقدّماً حكومته باعتبارها خط دفاع أمام اليمين المتطرف الدولي.
وتصاعد التوتر منذ الكشف عن اختراق هاتفه بـبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" قبل نحو خمس سنوات، وصولاً إلى اتهام تل أبيب بـعرقلة التحقيقات. وامتدت المواجهة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حليف ترامب، وسط انتقادات متبادلة.
ورفضت مدريد ضغوط واشنطن لـرفع الإنفاق العسكري في الناتو من 2% إلى 5% من الناتج المحلي، وانتزعت استثناءً لـحماية دولة الرفاهية. كما اعترفت بـالدولة الفلسطينية، وضاعفت المساعدات لغزة و"الأونروا"، وسحبت سفيرها من تل أبيب.
ويصف منسق العمل مع الجالية المسلمة في الحزب الاشتراكي محمد أزحاف موقف سانشيز من غزة ومواجهته مطالب ترامب بشأن الإنفاق العسكري بأنهما من أبرز تجليات معارضته الدولية.
وبلغ التوتر ذروته خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران عام 2026، إذ دانها سانشيز ومنع استخدام قاعدتي "روتا" و"مورون" والأجواء الإسبانية لتنفيذها.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بـجامعة "آي إي" ميكيل تستوني أن السياسة الخارجية لـسانشيز تخاطب الجمهور الداخلي، وتنسجم مع توجهات حكومته الأيديولوجية في الدفاع عن القانون الدولي والتعددية.
ومع اقتراب الاقتراع، يوظّف الاشتراكيون هذا التمايز الواضح عن السياسة الخارجية الأميركية والإسرائيلية لـحشد قواعدهم التقدمية، فيما تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى تقدم اليمين واليمين المتطرف، وسط رهان سانشيز على قلب التوقعات والاحتفاظ بالحكم.
المصدر- التلفزيون العربي
ويحظر القانون خلال يوم الصمت تنظيم التجمعات والأنشطة الدعائية أو نشر مواد ترويجية لاستمالة الناخبين. ويتنافس المرشحون على 350 مقعداً في مجلس النواب و209 مقاعد في مجلس الشيوخ، بعد حملة انتخابية استمرت 15 يوماً.
الهجرة.. ورقة انتخابية بين الاشتراكيين واليمينومع اقتراب الاقتراع، تحوّلت الهجرة إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة السياسية، بين حكومة تدافع عن المهاجرين باعتبارهم ركيزة للنمو الاقتصادي ومواجهة الشيخوخة السكانية، ويمين يطالب بـتشديد الرقابة على الحدود والترحيل.
ويشكّل المقيمون من أصول أجنبية نحو 21% من السكان، فيما يعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم الهجرة حقاً إنسانياً وفرصة اقتصادية وديموغرافية.
ويؤكد مرشح الحزب الاشتراكي في إشبيلية فرانسيسكو توسكانو أهمية المهاجرين في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة، موضحاً، في حديث لـلتلفزيون العربي، أن مرسوم التسوية نظّم عملهم الذي ظل غير قانوني لعقود، وحمى العمال وأصحاب العمل.
وتشير تقديرات بنك إسبانيا إلى مساهمة المهاجرين بنحو نصف النمو الاقتصادي، لكن الملف تحوّل إلى قضية خلافية، رغم احتلاله المرتبة الخامسة في أولويات الناخبين.
ومع استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين، خصوصاً عبر جزر الكناري، يتهم اليمين واليمين المتطرف بيدرو سانشيز بـتشجيع الهجرة، مطالبين بـتشديد الرقابة وترحيل المهاجرين.
ويرى الباحث سباستيان ريكن أن شعوراً بفقدان الدولة السيطرة على الملف ينتشر بين المواطنين، موضحاً صعوبة كبح شبكات الهجرة.
ويذهب حزب فوكس أبعد بـرفع شعار "الهجرة العكسية"، والمطالبة بـترحيل المهاجرين النظاميين أيضاً، وهي مطالب يعتبرها ريكن خدعة انتخابية شعبوية، لـتعذر تطبيق الترحيل الجماعي وفق القانونين الإسباني والأوروبي.
سانشيز في مواجهة واشنطن وتل أبيببالتوازي، يراهن سانشيز على مواقفه الخارجية المناهضة لـسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، مقدّماً حكومته باعتبارها خط دفاع أمام اليمين المتطرف الدولي.
وتصاعد التوتر منذ الكشف عن اختراق هاتفه بـبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" قبل نحو خمس سنوات، وصولاً إلى اتهام تل أبيب بـعرقلة التحقيقات. وامتدت المواجهة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حليف ترامب، وسط انتقادات متبادلة.
ورفضت مدريد ضغوط واشنطن لـرفع الإنفاق العسكري في الناتو من 2% إلى 5% من الناتج المحلي، وانتزعت استثناءً لـحماية دولة الرفاهية. كما اعترفت بـالدولة الفلسطينية، وضاعفت المساعدات لغزة و"الأونروا"، وسحبت سفيرها من تل أبيب.
ويصف منسق العمل مع الجالية المسلمة في الحزب الاشتراكي محمد أزحاف موقف سانشيز من غزة ومواجهته مطالب ترامب بشأن الإنفاق العسكري بأنهما من أبرز تجليات معارضته الدولية.
وبلغ التوتر ذروته خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران عام 2026، إذ دانها سانشيز ومنع استخدام قاعدتي "روتا" و"مورون" والأجواء الإسبانية لتنفيذها.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بـجامعة "آي إي" ميكيل تستوني أن السياسة الخارجية لـسانشيز تخاطب الجمهور الداخلي، وتنسجم مع توجهات حكومته الأيديولوجية في الدفاع عن القانون الدولي والتعددية.
ومع اقتراب الاقتراع، يوظّف الاشتراكيون هذا التمايز الواضح عن السياسة الخارجية الأميركية والإسرائيلية لـحشد قواعدهم التقدمية، فيما تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى تقدم اليمين واليمين المتطرف، وسط رهان سانشيز على قلب التوقعات والاحتفاظ بالحكم.
المصدر- التلفزيون العربي
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