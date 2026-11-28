الهجرة.. ورقة انتخابية بين الاشتراكيين واليمين



سانشيز في مواجهة واشنطن وتل أبيب



دخلتمرحلة، بعد انتهاءلـ، استعداداً لتوجه نحوإلىلاختيار أعضاء، فيتحدد تركيبة، وتحمل أهمية في رسمللبلاد.ويحظرخلالتنظيمأو نشرلاستمالة. ويتنافسعلىفيفي، بعداستمرتومع اقتراب، تحوّلتإلى إحدى أبرز، بينتدافع عنباعتبارهم، ويطالب بـويشكّلنحومن، فيما يعتبرويؤكد مرشحأهميةفي قطاعات، موضحاً، في حديث لـ، أننظّمالذي ظللعقود، ووتشيرإلى مساهمةبنحو، لكنتحوّل إلى، رغم احتلالهفيومع استمرار، خصوصاً عبر، يتهمبـ، مطالبين بـويرى الباحثأنعلىينتشر بين، موضحاًويذهبأبعد بـرفع شعار، والمطالبة بـأيضاً، وهييعتبرها، لـوفقبالتوازي، يراهنعلىالمناهضة لـ، مقدّماًباعتبارهاأماموتصاعدمنذ الكشف عنبـقبل نحو، وصولاً إلىبـ. وامتدتإلى، حليف، وسطورفضتضغوطلـفيمنإلىمن، وانتزعتلـ. كما اعترفت بـ، وضاعفت، ومنويصف منسقفيموقفمنبشأنبأنهما من أبرزوبلغذروته خلالعام، إذ دانهاومنع استخداملتنفيذها.ويرى أستاذبـأنلـتخاطب، وتنسجم معفيومع اقتراب، يوظّفهذاعنلـ، فيما تشيرإلى، وسطعلىالمصدر- التلفزيون العربي