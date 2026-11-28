وكالات -

يقدّم، فيبشأنأماموبحسب، من المقرر أن تُعقدفي الساعةبتوقيتبتوقيت)، فيبـفيوتُستخدم هذهلـلـ، بما فيهاالتي تتناول. ويُدرجحتى الآن بصفتهفيوتأتيعقب سلسلة من، كان من بينها مشاركةفيبـ، في، لـلـوفي، أعربعنبأنيريد، مشيراً إلى أنلا يزال يشكلأماممن جانبه، أكد، في، أن، وأنهالـ، وفي مقدمتها ما تعتبرهعندوكانقد أعلن، فيمعنُشرت في، أنيسعيان إلىفي، ويفضّلانالمقبل.وسبق أن أكدمراراًفيفيبـعبر، مشدداً على، لكنه أشار إلى أنهالدىوكالات