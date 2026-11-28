ويتكوف يعتزم تقديم إحاطة مغلقة لمجلس الشيوخ بشأن أوكرانيا مطلع ديسمبر
وكالات - يقدّم المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في الأول من ديسمبر، إحاطة مغلقة بشأن أوكرانيا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، للمرة الأولى.
وبحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر أن تُعقد الجلسة في الساعة 14:00 بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت موسكو)، في القاعة رقم 217 بـالقسم التابع لمجلس الشيوخ في مركز زوار الكابيتول.
وتُستخدم هذه القاعة لـعقد الإحاطات المغلقة لـلجان مجلس الشيوخ، بما فيها الاجتماعات التي تتناول معلومات سرية. ويُدرج ويتكوف حتى الآن بصفته المتحدث الوحيد في الجلسة.
وتأتي الإحاطة عقب سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية، كان من بينها مشاركة ويتكوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في اجتماع "تحالف الراغبين" بـبرلين، في 19 نوفمبر، لـبحث جهود التسوية والضمانات الأمنية لـأوكرانيا.
وفي 26 نوفمبر، أعرب كوشنر عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، مشيراً إلى أن الخلاف بشأن الأراضي لا يزال يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اليوم ذاته، أن واشنطن منفتحة على الحوار، وأنها تدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لـلنزاع في أوكرانيا، وفي مقدمتها ما تعتبره موسكو تهديدات لأمن روسيا عند حدودها.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" نُشرت في 24 نوفمبر، أن ويتكوف وكوشنر يسعيان إلى التوصل لاتفاق سلام في أقرب وقت ممكن، ويفضّلان إنجازه بحلول جانفي المقبل.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً رغبة بلاده في إنهاء العمليات القتالية في أوكرانيا بـأسرع وقت ممكن عبر تسوية سلمية، مشدداً على استعداد موسكو للمفاوضات، لكنه أشار إلى أنها لا ترى رغبة مماثلة لدى السلطات في كييف.
وكالات
وبحسب جدول أعمال اللجنة، من المقرر أن تُعقد الجلسة في الساعة 14:00 بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت موسكو)، في القاعة رقم 217 بـالقسم التابع لمجلس الشيوخ في مركز زوار الكابيتول.
وتُستخدم هذه القاعة لـعقد الإحاطات المغلقة لـلجان مجلس الشيوخ، بما فيها الاجتماعات التي تتناول معلومات سرية. ويُدرج ويتكوف حتى الآن بصفته المتحدث الوحيد في الجلسة.
وتأتي الإحاطة عقب سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية، كان من بينها مشاركة ويتكوف والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في اجتماع "تحالف الراغبين" بـبرلين، في 19 نوفمبر، لـبحث جهود التسوية والضمانات الأمنية لـأوكرانيا.
وفي 26 نوفمبر، أعرب كوشنر عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام، مشيراً إلى أن الخلاف بشأن الأراضي لا يزال يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اليوم ذاته، أن واشنطن منفتحة على الحوار، وأنها تدرك ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لـلنزاع في أوكرانيا، وفي مقدمتها ما تعتبره موسكو تهديدات لأمن روسيا عند حدودها.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" نُشرت في 24 نوفمبر، أن ويتكوف وكوشنر يسعيان إلى التوصل لاتفاق سلام في أقرب وقت ممكن، ويفضّلان إنجازه بحلول جانفي المقبل.
وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً رغبة بلاده في إنهاء العمليات القتالية في أوكرانيا بـأسرع وقت ممكن عبر تسوية سلمية، مشدداً على استعداد موسكو للمفاوضات، لكنه أشار إلى أنها لا ترى رغبة مماثلة لدى السلطات في كييف.
وكالات
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