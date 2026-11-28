صرّح، اليوم، بأنسيبقىحتىوقال، وفقاً لـ، إن، مضيفاً أنوأكدأن، مشيراً إلى أنه وجّهلـ، بـواشترطبـ، محذراً من أنهفي حال عدم تلبية هذه