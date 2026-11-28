قائد الجيش الإيراني يأمر بتشديد إغلاق مضيق هرمز
صرّح القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم السبت، بأن مضيق هرمز الاستراتيجي سيبقى مغلقاً حتى تلبية الشروط الإيرانية.
وقال حاتمي، وفقاً لـوسائل إعلام إيرانية رسمية، إن "القوة البحرية للجيش أثبتت في ميادين الدفاع المقدس استعدادها للتضحية من أجل الدفاع عن وحدة أراضي البلاد"، مضيفاً أن "القوة البحرية المقتدرة لجيش الجمهورية الإسلامية، بمرافقة سائر القوات المسلحة، اشتبكت مع مستكبري العالم وأظهرت ضعف العدو وعجزه في مضيق هرمز وبحر عُمان".
وأكد حاتمي أن "مضيق هرمز سيبقى مغلقاً وتحت قيادة الإمام خامنئي حتى تأمين شروط إيران"، مشيراً إلى أنه وجّه أوامر لـقائد بحرية الجيش، الأدميرال شهرام إيراني، بـ"إغلاق المضيق الاستراتيجي أكثر فأكثر".
واشترط القائد العام للجيش الإيراني فتح المضيق بـتحقيق "الشروط الإيرانية السبعة"، محذراً من أنه "سيُغلق يوماً تلو آخر، ما سيزيد من صعوبة الوضع على العدو" في حال عدم تلبية هذه الشروط.
وقال حاتمي، وفقاً لـوسائل إعلام إيرانية رسمية، إن "القوة البحرية للجيش أثبتت في ميادين الدفاع المقدس استعدادها للتضحية من أجل الدفاع عن وحدة أراضي البلاد"، مضيفاً أن "القوة البحرية المقتدرة لجيش الجمهورية الإسلامية، بمرافقة سائر القوات المسلحة، اشتبكت مع مستكبري العالم وأظهرت ضعف العدو وعجزه في مضيق هرمز وبحر عُمان".
وأكد حاتمي أن "مضيق هرمز سيبقى مغلقاً وتحت قيادة الإمام خامنئي حتى تأمين شروط إيران"، مشيراً إلى أنه وجّه أوامر لـقائد بحرية الجيش، الأدميرال شهرام إيراني، بـ"إغلاق المضيق الاستراتيجي أكثر فأكثر".
واشترط القائد العام للجيش الإيراني فتح المضيق بـتحقيق "الشروط الإيرانية السبعة"، محذراً من أنه "سيُغلق يوماً تلو آخر، ما سيزيد من صعوبة الوضع على العدو" في حال عدم تلبية هذه الشروط.
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