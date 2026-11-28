جودة زيت الزيتون: كيف نميّز الزيت الأصلي من المغشوش؟
بقلم: نورالدين بن منصور
هل تساءلت إذا كان الزيت الذي تشتريه مطابقاً لما هو مدوّن على الملصق؟ صار عادياً اليوم، مع ارتفاع أسعار الزيوت بشكلٍ كبير، العثور على زيوت زيتون مغشوشة في الأسواق.
السعي وراء الربح السريع هو السبب الأصلي في كل هذا، مما جعل كثيراً من المنتجات التي تُباع على أنها زيت زيتون بكر ممتاز هي في الواقع مزيج من زيوت نباتية أقل جودة.
الزيت المغشوشالزيت المغشوش هو زيت تم تعديله بطريقة احتيالية ليبدو بجودة أعلى مما هو عليه في الواقع. هناك عدة طرق له، وهو غير صالح للاستهلاك دون تكرير مسبق. يشمل أيضاً ملصقات مزيفة تُسوّقه على أنه بكر ممتاز من الدرجة الأولى.
تنتشر هذه الممارسة بشكل متزايد في كثير من البلدان، مما استدعى سحب آلاف اللترات من الزيت المغشوش من الأسواق.
التأكد من نقاء الزيتعلى الرغم من أن اكتشاف الزيت المغشوش ليس بالأمر السهل دائماً، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تساعد في تمييزه:
- الملصق: تأكد من أنه مكتوب عليه بوضوح "زيت زيتون بكر ممتاز"، مع ذكر المنشأ وتاريخ الحصاد وختم الجودة. احذر من الزيوت التي تحمل عبارة زيت زيتون فقط أو مزيج من الزيوت النباتية. تحتوي الزجاجة على رقم تسجيل صحي واضح.
- اللون والشفافية: إذا كان لونه فاتحاً جداً أو شفافاً للغاية، فقد يكون مخلوطاً أو مكرراً.
- الطعم والرائحة: يتميز زيت الزيتون البكر الممتاز بـنكهة فاكهية مع لمحات من المرارة أو الفلفل. إذا كان طعمه باهتاً أو زنخاً أو معدنياً، فمن المحتمل أنه ليس نقياً.
- الرواسب والقوام: وجود رواسب غير معتادة أو كان الزيت سائلاً جداً عند تبريده، فقد يكون مخلوطاً.
مؤشران مخبريان للكشف عن الغش- مؤشر ثنائي أسيل الجلسرين: يقيس هذا المؤشر نسبة بعض الدهون الثلاثية في الزيت. يتميز الزيت الطازج غير المغشوش بقيمة عالية لمؤشر 1,2-. أما إذا غلب مؤشر 1,3- فقد يكون الزيت مكرراً أو معتقاً.
- مؤشر بيرولات الصبغة القطبية (PPP): يزداد هذا المؤشر مع مرور الوقت وارتفاع درجة الحرارة. تشير القيمة العالية إلى زيت قديم أو مغشوش.
التحقق من جودة الزيت في المنزل: طريقة التجميدضع كمية صغيرة من الزيت في كوب واتركه في الثلاجة (وليس في المُجمّد) لبضع ساعات. إذا تجمّد الزيت جزئياً، فهذه علامة جيدة. أما إذا بقي سائلاً تماماً، فقد يكون مخلوطاً بزيوت أخرى.
المهم: الشراء من بائعين موثوقينانتشار زيوت الزيتون المغشوشة في الأسواق ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة في أغلب الأزمان. ومن هنا لا بدّ قبل أي شراء لـزيت من معرفة مصدره. الضمان هو الشراء من بائعين موثوقين للحصول على زيت زيتون أصلي، مُنتَج وفقاً لـأعلى معايير الجودة، مع ملصقات شفافة، وخالٍ من أي إضافات مخفية.
إضافة نكهة لزيت الزيتونممارسة شائعة جداً في المطابخ المنزلية والمطاعم. عند نقع الأعشاب الطازجة أو الثوم أو غيرها من المكونات النباتية في الزيت، لا بدّ من اتباع إجراءات التحضير والتخزين الآمنة لتجنب أي مخاطر. تتضمن عملية إضافة النكهة نقع الزيت بمكونات مثل الأعشاب العطرية أو التوابل أو الفواكه، مما يسمح له بـامتصاص روائحها ونكهاتها. والنتيجة هي زيت ذو طابع فريد، مثالي لـإثراء الوصفات أو حتى كهدية.
يُنصح باستخدام زيت زيتون خفيف النكهة، مثل زيت زيتون البكر الممتاز، لأنه يسمح لـلمكونات العطرية بـالتعبير عن نفسها بشكل أفضل.
أهم الدول المنتجةتتصدر إسبانيا العالم في إنتاج زيت الزيتون، تليها عادةً إيطاليا، ثم تونس، ثم تركيا، ثم اليونان، مع العلم أن الترتيب الدقيق يختلف باختلاف موسم الحصاد ودورة الإثمار المتناوبة.
- إسبانيا: أكبر منتج في العالم، بحصة سوقية تتراوح عادةً بين 32% وأكثر من 40% حسب موسم الحصاد.
- إيطاليا: تتميز بـحجم إنتاجها وتسويقها وشهادات المنشأ.
- تونس: المنتج الإفريقي الأول ومصدر رئيسي، مع تقلبات ملحوظة من عام لآخر.
- تركيا: منتج غزير الإنتاج، يشهد نمواً قوياً في السنوات الأخيرة.
- اليونان: منتج ذو أهمية تاريخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وواحدة من أكبر المستهلكين للفرد في العالم.
- منتجون آخرون ذوو صلة: البرتغال والمغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب منتجين ناشئين في نصف الكرة الجنوبي مثل الأرجنتين وشيلي وأستراليا.
هل تساءلت إذا كان الزيت الذي تشتريه مطابقاً لما هو مدوّن على الملصق؟ صار عادياً اليوم، مع ارتفاع أسعار الزيوت بشكلٍ كبير، العثور على زيوت زيتون مغشوشة في الأسواق.
السعي وراء الربح السريع هو السبب الأصلي في كل هذا، مما جعل كثيراً من المنتجات التي تُباع على أنها زيت زيتون بكر ممتاز هي في الواقع مزيج من زيوت نباتية أقل جودة.
الزيت المغشوشالزيت المغشوش هو زيت تم تعديله بطريقة احتيالية ليبدو بجودة أعلى مما هو عليه في الواقع. هناك عدة طرق له، وهو غير صالح للاستهلاك دون تكرير مسبق. يشمل أيضاً ملصقات مزيفة تُسوّقه على أنه بكر ممتاز من الدرجة الأولى.
تنتشر هذه الممارسة بشكل متزايد في كثير من البلدان، مما استدعى سحب آلاف اللترات من الزيت المغشوش من الأسواق.
التأكد من نقاء الزيتعلى الرغم من أن اكتشاف الزيت المغشوش ليس بالأمر السهل دائماً، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تساعد في تمييزه:
- الملصق: تأكد من أنه مكتوب عليه بوضوح "زيت زيتون بكر ممتاز"، مع ذكر المنشأ وتاريخ الحصاد وختم الجودة. احذر من الزيوت التي تحمل عبارة زيت زيتون فقط أو مزيج من الزيوت النباتية. تحتوي الزجاجة على رقم تسجيل صحي واضح.
- اللون والشفافية: إذا كان لونه فاتحاً جداً أو شفافاً للغاية، فقد يكون مخلوطاً أو مكرراً.
- الطعم والرائحة: يتميز زيت الزيتون البكر الممتاز بـنكهة فاكهية مع لمحات من المرارة أو الفلفل. إذا كان طعمه باهتاً أو زنخاً أو معدنياً، فمن المحتمل أنه ليس نقياً.
- الرواسب والقوام: وجود رواسب غير معتادة أو كان الزيت سائلاً جداً عند تبريده، فقد يكون مخلوطاً.
مؤشران مخبريان للكشف عن الغش- مؤشر ثنائي أسيل الجلسرين: يقيس هذا المؤشر نسبة بعض الدهون الثلاثية في الزيت. يتميز الزيت الطازج غير المغشوش بقيمة عالية لمؤشر 1,2-. أما إذا غلب مؤشر 1,3- فقد يكون الزيت مكرراً أو معتقاً.
- مؤشر بيرولات الصبغة القطبية (PPP): يزداد هذا المؤشر مع مرور الوقت وارتفاع درجة الحرارة. تشير القيمة العالية إلى زيت قديم أو مغشوش.
التحقق من جودة الزيت في المنزل: طريقة التجميدضع كمية صغيرة من الزيت في كوب واتركه في الثلاجة (وليس في المُجمّد) لبضع ساعات. إذا تجمّد الزيت جزئياً، فهذه علامة جيدة. أما إذا بقي سائلاً تماماً، فقد يكون مخلوطاً بزيوت أخرى.
المهم: الشراء من بائعين موثوقينانتشار زيوت الزيتون المغشوشة في الأسواق ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة في أغلب الأزمان. ومن هنا لا بدّ قبل أي شراء لـزيت من معرفة مصدره. الضمان هو الشراء من بائعين موثوقين للحصول على زيت زيتون أصلي، مُنتَج وفقاً لـأعلى معايير الجودة، مع ملصقات شفافة، وخالٍ من أي إضافات مخفية.
إضافة نكهة لزيت الزيتونممارسة شائعة جداً في المطابخ المنزلية والمطاعم. عند نقع الأعشاب الطازجة أو الثوم أو غيرها من المكونات النباتية في الزيت، لا بدّ من اتباع إجراءات التحضير والتخزين الآمنة لتجنب أي مخاطر. تتضمن عملية إضافة النكهة نقع الزيت بمكونات مثل الأعشاب العطرية أو التوابل أو الفواكه، مما يسمح له بـامتصاص روائحها ونكهاتها. والنتيجة هي زيت ذو طابع فريد، مثالي لـإثراء الوصفات أو حتى كهدية.
يُنصح باستخدام زيت زيتون خفيف النكهة، مثل زيت زيتون البكر الممتاز، لأنه يسمح لـلمكونات العطرية بـالتعبير عن نفسها بشكل أفضل.
أهم الدول المنتجةتتصدر إسبانيا العالم في إنتاج زيت الزيتون، تليها عادةً إيطاليا، ثم تونس، ثم تركيا، ثم اليونان، مع العلم أن الترتيب الدقيق يختلف باختلاف موسم الحصاد ودورة الإثمار المتناوبة.
- إسبانيا: أكبر منتج في العالم، بحصة سوقية تتراوح عادةً بين 32% وأكثر من 40% حسب موسم الحصاد.
- إيطاليا: تتميز بـحجم إنتاجها وتسويقها وشهادات المنشأ.
- تونس: المنتج الإفريقي الأول ومصدر رئيسي، مع تقلبات ملحوظة من عام لآخر.
- تركيا: منتج غزير الإنتاج، يشهد نمواً قوياً في السنوات الأخيرة.
- اليونان: منتج ذو أهمية تاريخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وواحدة من أكبر المستهلكين للفرد في العالم.
- منتجون آخرون ذوو صلة: البرتغال والمغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب منتجين ناشئين في نصف الكرة الجنوبي مثل الأرجنتين وشيلي وأستراليا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340687