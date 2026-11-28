قتلى ومصابون في انفجار داخل مدرسة شرقي أفغانستان
قُتل وأُصيب عدد من التلاميذ صباح اليوم السبت جراء انفجار وقع داخل مدرسة للمرحلة الإعدادية في ولاية كونار شرقي أفغانستان، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.
وقالت مصادر إعلامية إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب 97 آخرون في التفجير الذي وقع داخل مدرسة بولاية كونار شرقي أفغانستان.
ونشر إعلام أفغاني محلي صوراً لـطلاب أُصيبوا في التفجير.
وأوضح فريد دهقان، المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كونار، أن الانفجار وقع في تمام الساعة العاشرة صباحاً بـالتوقيت المحلي داخل مدرسة إعدادية في منطقة أندر سير التابعة لـمدينة أسد آباد، مركز الولاية الحدودية مع باكستان.
وأكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطلاب، دون إعلان حصيلة نهائية أو الكشف عن طبيعة المادة المتفجرة وسبب الحادث حتى اللحظة.
وانتقلت فرق التحقيق الجنائي والأمني التابعة لـشرطة كونار إلى موقع المدرسة لرفع الأدلة وتحديد ملابسات الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة بعد.
حوادث مماثلةويأتي الحادث بعد أشهر من هجوم بقنبلة يدوية استهدف مجمعاً مدرسياً في العاصمة كابل في أوت الماضي، وأسفر عن إصابة أكثر من 40 طفلاً، كما تشهد المناطق الأفغانية حوادث متكررة ناجمة عن انفجار مخلفات الحرب غير المنفجرة قرب المدارس والتجمعات السكنية.
وقالت مصادر إعلامية إن 7 أشخاص قُتلوا وأُصيب 97 آخرون في التفجير الذي وقع داخل مدرسة بولاية كونار شرقي أفغانستان.
ونشر إعلام أفغاني محلي صوراً لـطلاب أُصيبوا في التفجير.
وأوضح فريد دهقان، المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية كونار، أن الانفجار وقع في تمام الساعة العاشرة صباحاً بـالتوقيت المحلي داخل مدرسة إعدادية في منطقة أندر سير التابعة لـمدينة أسد آباد، مركز الولاية الحدودية مع باكستان.
وأكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطلاب، دون إعلان حصيلة نهائية أو الكشف عن طبيعة المادة المتفجرة وسبب الحادث حتى اللحظة.
وانتقلت فرق التحقيق الجنائي والأمني التابعة لـشرطة كونار إلى موقع المدرسة لرفع الأدلة وتحديد ملابسات الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة بعد.
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